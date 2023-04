Toronto aura une équipe de soccer féminin professionnel en 2025

L'équipe torontoise se nommera l'A.F.C. Toronto City.

Cette formation, la première du genre à voir le jour dans la Ville Reine, a été attribuée à un groupe mené par des femmes avec de l'expérience dans le domaine des affaires.

C'est ce que l'on espérait quand on a annoncé la venue de cette ligue en décembre , a souligné Diana Matheson, ancienne joueuse de l'équipe nationale et instigatrice du projet de la ligue, lors d'une entrevue exclusive avec Radio-Canada.

Plusieurs groupes différents à travers le pays ont démontré de l'intérêt dès le départ et l'un d'eux était celui-ci de Toronto , a ajouté Matheson. L'une des choses que j'ai beaucoup aimé d'elles, c'est qu'elles nous ont mis au défi dès le départ. Elles savent où nous nous dirigeons. Elles connaissent notre vision. Elles la comprennent.

Diana Matheson a longtemps représenté le Canada sur la scène internationale, gagnant notamment deux médailles olympiques. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Cooper Neill

Plutôt que d'être affiliée à une équipe masculine professionnelle comme le Toronto FC ( MLS ) ou le York United ( CPL ), cette équipe aura des attaches à un club de soccer semi-professionnel du nord de Toronto qui a pour désir de développer le sport féminin comme à Calgary où les Foothills se sont engagés dans le projet.

La seule autre équipe connue à l'heure actuelle sera affiliée aux Whitecaps de Vancouver. Matheson et son groupe, Project 8, entendent avoir un total de huit équipes réparties à travers le Canada pour le lancement de leur ligue dans deux ans. Le groupe aimerait également avoir des équipes au Québec et dans les Maritimes.

Je ne peux pas dire avec certitude où nous irons ensuite, mais nous espérons que ce soit dans l'Est du Canada , a dit Matheson, rappelant qu'elle veut quatre équipes dans l'Ouest et quatre dans l'Est du pays.

Project 8 a aussi annoncé, mercredi, que DoorDash Canada a rejoint les rangs de ses partenaires corporatifs, qui comprennent aussi Air Canada, CIBC et Canadian Tire.

Un marché pour le sport féminin professionnel à Toronto?

Lorsqu'il lancera officiellement ses activités, l'A.F.C. Toronto City s'ajoutera à une dizaine d'équipes sportives professionnelles à rivaliser pour l'attention des amateurs de sport torontois, mais Diana Matheson ne s'en inquiète pas.

Le fait que ce soit du sport professionnel féminin est important, précise-t-elle. 50% des (gens) n'ont pas d'équipe professionnelle féminine à encourager sur les terrains de soccer dans cette ville. On vise ce 50% au minimum.

Aucune équipe de soccer féminin professionnel ne s'est jamais produite à Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Neil Davidson

Avec la présence du Six de Toronto ( PHF ) et l'arrivée possible de franchises de basketball féminin ( WNBA ) et de hockey féminin ( PWHPA ) dans la Ville Reine, l'heure est au sport féminin, fait valoir Matheson.

L'une des choses qui m'a surprise depuis notre annonce en décembre, c'est l'ampleur de l'intérêt et de l'enthousiasme qu'il y a pour une ligue d'un océan à l'autre de la part de femmes de mon âge, de mères avec des enfants, des enfants eux-mêmes , indique-t-elle.

« Les femmes disent qu'enfin, le soccer professionnel féminin s'en vient au Canada. Il y a un large soutien. C'est incroyable. » — Une citation de Diana Matheson

Matheson espère qu'une équipe de soccer féminin professionnel saura attirer 4000 à 6000 spectateurs par match. Pour ce faire, elle devra se différencier de l'offre actuelle sur le marché en étant bâtie par la communauté pour la communauté, une option plus abordable et accessible que les (Maple) Leafs ou les Raptors .

Je pense que nous sommes modestes ici. Nous avons l'habitude de nous comparer aux États-Unis. Nous avons une population dispersée à travers un très large pays. Il y a des défis là en ce qui a trait au sport professionnel. Mais nous sommes de classe mondiale dans le sport féminin , affirme Diana Matheson.