60 ans pour le NM Trans Saint-Laurent

C’est le 24 avril 1963 que le NM Trans Saint-Laurent est mis pour la première fois à l'eau au chantier maritime Davie, à Lévis.

Pour l’époque, le traversier était une prouesse technologique; plusieurs de ses systèmes fonctionnent d'ailleurs encore parfaitement aujourd’hui.

Le Trans Saint-Laurent lors de sa construction au chantier maritime Davie, à Lévis. Photo : Gracieuseté de J.P. Charest

Le capitaine retraité Marc Harvey, qui a piloté le navire pendant plus de 25 ans, est encore fier du NM Trans Saint-Laurent aujourd'hui.

Ce dont je garde les meilleurs souvenirs, c’est le contact avec l’équipage et avec les passagers. On a toujours eu des équipages compétents et charmants même , raconte-t-il.

Le capitaine retraité Marc Harvey lors du 60e anniversaire du navire. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le capitaine retraité n’est pas surpris de voir le NM Trans Saint-Laurent cumuler ainsi les années de service.

C’est beaucoup d’années dans le corps d’un bateau, mais il faut dire que les traversiers sont des bateaux qui ne sont pas beaucoup sollicités au niveau du chargement , explique-t-il. Ce n’est pas comme un vraquier qui va transporter du minerai ou un pétrolier dont la coque va être sollicitée beaucoup par les grosses tempêtes.

L'arrivée du traversier à Rivière-du-Loup avait été soulignée dans les journaux de l'époque. Photo : Gracieuseté d'Archives Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon

Pour sa part, le capitaine sénior actuel du traversier, Marco Ouellet, souligne que le bateau représente tout un pan de l’histoire de Rivière-du-Loup.

Sans vouloir s’avancer sur un nombre d’années exact, M. Ouellet croit que le NM Trans Saint-Laurent a encore beaucoup de temps à offrir pour relier les deux rives du fleuve.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs