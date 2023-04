Le jeu néo-écossais Tunic grand gagnant des Prix du jeu canadien?

C’est le titre indépendant Tunic qui a remporté le plus d’honneurs, avec 13 prix, dont celui du jeu de l’année et du jeu indépendant de l’année. Développé d’abord en solo par Andrew Shouldice, à Halifax en Nouvelle-Écosse, puis soutenu par l’éditeur Finji, le jeu de rôle d’action et d’aventure a également été décoré dans les catégories du meilleur jeu PC et du meilleur jeu de console.

Cuphead: The Delicious Last Course, développé en Ontario, arrive deuxième, avec six prix, dont ceux de la meilleure direction artistique, de la meilleure bande sonore et de la meilleure animation.

Plusieurs récompenses pour le Québec

Le Québec s’est aussi démarqué; la Québécoise Stéphanie Miss Harvey, multiple championne du monde de Counter-Strike, a notamment été sacrée meilleure instavidéaste (streamer).

Stéphanie « Miss » Harvey, multiple championne du monde de sport électronique et maintenant autrice. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Le jeu Pupperazzi, du studio indépendant Kitfox Games, basé à Montréal, a pour sa part reçu le titre du meilleur jeu mobile décontracté (casual game).

Autre victoire d’un studio indépendant : Trebuchet, membres du regroupement de petits studios Indie Asylum à Montréal, a récolté les honneurs pour son jeu de combat coloré et en réalité virtuelle Broken Edge.

Le studio montréalais Warner Bros. Games a aussi reçu une distinction pour son jeu Gotham Knights dans l’univers du superhéros Batman, pour la performance de Kari Wahlgren dans le rôle de Harley Quinn.