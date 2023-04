5000 $ de matériel CrossFit pour l’école Beaubassin en N.-É.

L’école francophone Beaubassin à de l’équipement tout neuf pour initier ses élèves à l’entraînement en parcours CrossFit.

C’est du matériel adapté pour des enfants d’un sport qui prend un petit peu d’importance , affirme l'enseignant d’éducation physique Régis Bélanger.

C’est sa collègue l’enseignante Nathalie Drouin qui a eu l’initiative d’appliquer pour une subvention de 5000 $ auprès du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

Elle a écrit le projet et on a eu la chance d’avoir le montant et on a pu se permettre d’acheter ce matériel qui est, je pense, unique dans les écoles.

Régis Bélanger enseigne l'éducation physique aux jeunes de l'école Beaubassin depuis 19 ans. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

Le matériel varié permet aux jeunes de développer des habiletés sportives de toutes sortes et favorise le travail d’équipe puisque les ateliers se font à deux.

Ça fait 19 ans que je suis à l'école Beaubassin et la condition physique des jeunes a changé, ils ne sont plus actifs comme nous on l’était , constate Régis Bélanger.

Je pense que c’est vraiment important pour nos jeunes d’avoir beaucoup de périodes pour pouvoir venir bouger.

Il a pour but de faire découvrir le plaisir de l’entraînement aux jeunes et l’idée de Madame Drouin semble a priori avoir fonctionné.

Vincent Brown et Flavie Doiron sont bien contents du nouvel équipement. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

J’ai vraiment vraiment aimé ça , dit Flavie Doiron, une élève de cinquième année.

L’adepte d’équitation, de course et de natation dit que ce circuit va l’aider à renforcer ces bras pour la pratique de ses sports préférés. Après un bref essai du parcours et de ses différents exercices, elle ajoute qu’elle a hâte de tous les essayer .

C’était amusant , pense aussi le jeune Vincent Brown. On a fait des push ups et toutes sortes d’exercices.

Son exercice préféré, courir avec le traîneau d’entraînement. Il est content du concept qui à son avis va l’aider à travailler son endurance au hockey et la force de ces tirs de rondelle.

Nous c’est ce qu’on veut madame Nathalie et moi on veut que nos jeunes viennent ici et qu’ils aient du plaisir à venir au gymnase , admet Régis Bélanger.

S’ils n’ont pas de fun, je pense qu’en temps que société on a un problème.

Les élèves de Beaubassin semblent avoir apprécié le nouvel équipement du circuit d'entraînement CroosFit. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

L'enseignant espère aussi que ce circuit va permettre de rejoindre des jeunes qui ne pratiquent pas déjà le sport. Des jeunes qui pourraient découvrir le simple plaisir de bouger grâce à ce circuit.

Malheureusement je trouve que des fois on ne donne pas toujours autant de place qu’on devrait donner à l’éducation physique , dit-il.

Si ça ça peut aider peut -être un enfant à se dire : ‘Je vais m’en aller essayer de développer un peu ma condition physique’, ben bravo!

Avec les informations de Nathalie Geddry de l'Émission La Mouvée