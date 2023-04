Les ambulanciers de l’Est-du-Québec en grève

Le Tribunal administratif du travail indique que 38 syndicats, dont les membres œuvrent aux quatre coins du Québec, ont l’intention de déclencher une grève d’une durée indéterminée.

Selon Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitaliers du Québec (FPHQ) qui représente plus de 250 ambulanciers paramédicaux au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, il s’agit d’un redéclenchement de grève.

La convention collective des [ambulanciers paramédicaux] accrédités avec la FPHQ s’est terminée en mars 2022, donc on avait déjà déclenché la grève en juillet , précise M. Chouinard.

Il indique qu’une rencontre de négociation, prévue le 27 mars dernier, a été annulée par la partie patronale.

Les membres et le comité de négociations ont été offusqués de ça et il nous a été demandé d’augmenter les moyens de pression. Donc on a mis fin, le 12 avril dernier, à la grève qui était en cours pour renvoyer de nouveaux avis de grève [le lendemain] au Tribunal administratif du travail , ajoute M. Chouinard.

Les premières négociations avec la partie patronale datent du mois de janvier 2021 avant que la convention collective de la FPHQ ne soit échue.

Ce sont les mêmes points qui sont sur la table, selon Daniel Chouinard, notamment l’enjeu des salaires.

On demande à avoir un salaire qui se rapproche des infirmières qui œuvrent à l’urgence et des policiers, parce qu’on est un service d’urgence et essentiel à la population , explique-t-il.

« On demande une majoration [des salaires] de 13 % à 14 % pour les différents échelons, avec des augmentations annuelles qui vont au moins venir pallier l’augmentation du coût de la vie, parce que nos paramédics n’ont pas eu d’ajustement salarial depuis 2020. » — Une citation de Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Les conditions de travail sont également au cœur du litige.

Dans plusieurs endroits, dont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, à peu près tous les congés, soit fériés ou les vacances, sont refusés aux [ambulanciers paramédicaux], qui sont obligés de reporter ou d’annuler et de faire rémunérer ces congés parce qu’il y a pas personne pour les remplacer , explique Daniel Chouinard.

Les effets de la grève dans l’Est

Les nombreux points des Services Préhospitaliers de Paraxion en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord sont concernés dans la région.

À ceux-ci s’ajoutent le Service ambulancier de la Baie, à New Richmond, Ambulance Gilbert de Matane, la Coopérative des paramédics du Grand-Portage et Ambulance de Rimouski, qui sont aussi touchés par ces nouveaux moyens de pression.

Le Tribunal administratif du travail indique avoir statué quant aux services essentiels qui devront être maintenus durant cette grève.

Dans un communiqué, l’instance indique par ailleurs que ces mesures sont suffisantes pour que la santé et la sécurité de la population ne soient pas compromises.

Les travailleurs du secteur préhospitalier en grève pourront limiter leurs tâches.

Certains autres services ne seront rendus qu’entre midi et 17 h, les retours à domicile ou dans les résidences pour aînés, par exemple. Il s’agit du seul service à la population qui sera affecté selon la FPHQ .

« C’est essentiellement l’ajout de moyens de pression administratifs, donc aucun service à la population ne sera impacté en raison du conflit de travail. » — Une citation de Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Ce sont uniquement les employeurs qui vont avoir du sable dans l’engrenage qui vont devoir faire travailler leur personnel-cadre pour faire des tâches que les [ambulanciers paramédicaux] remplissent habituellement , ajoute M. Chouinard.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau.