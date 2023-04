Opération policière au centre-ville de Sherbrooke : des évacuations sont en cours

Selon les premières informations, il y aurait eu une agression armée dans le logement situé au-dessus du Centre d'aspirateur M&R.

C'est la victime elle-même qui a contacté les policiers vers 13 h 10. On parle d'une agression à l'arme blanche. Un homme a été transporté rapidement au centre hospitalier. À l'heure actuelle, on ne connaît pas son état de santé ou si sa vie est en danger. Ça reste à voir , indique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Les policiers ont rapidement localisé le suspect, mais pour le moment, ils négocient avec lui pour l'arrêter. Le Service de police de Sherbrooke confirme qu'il s'est barricadé. On discute avec lui. On négocie. On le fait dans le calme. Le temps est notre allié. On ne presse rien. C'est le genre de négociation qui peut être très long , ajoute Martin Carrier.

Évacuations dans le secteur

Le SPS a demandé aux voisins de sortir de leur appartement. Ces évacuations touchent également les commerces et appartements situés de l'autre côté de la rue. On a fait un périmètre de sécurité par précaution. On parle d'une artère achalandée. Il y a beaucoup de gens. On ne prend aucune chance , explique-t-il.

On m'a demandé d'évacuer parce que des coups de feu pourraient être échangés , a raconté un témoin rencontré sur place.

Au total, neuf véhicules de police ainsi que des policiers du groupe d'intervention tactique sont sur place. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire le nombre exact de policiers. On est ici en grand nombre , indique le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Le secteur est à éviter, car une voie est fermée sur la rue King Ouest entre les rues Richmond et le boul. Queen-Victoria, et ce, en direction Rock Forest. Le trottoir est également bouclé.

Plus de détails à venir.