Mégaspa à la Place de l’Ontario : la province refuse de dévoiler les détails du bail

Le contrat entre la province et le promoteur serait d’une durée de 95 ans, rapporte lundi le média Global News. Cette nouvelle a alimenté les débats à la période de questions à Queen’s Park : interrogée par la cheffe du NPD Marit Stiles, la ministre de l’Infrastructure n’a pas confirmé ni infirmé qu’il s’agit bien d’un bail de près d'un siècle.

Le gouvernement a conclu une entente à long terme , a répondu Kinga Surma, ajoutant que l’entreprise Therme s’est engagée à injecter 500 millions de dollars d’investissements en capital pour le site et à en garantir l’entretien annuel.

Il s’agit d’un bail classique , a également noté la ministre Surma. C’est aussi en ces termes que Therme a décrit jusqu’ici son entente avec la province, demeurée secrète.

Afin de protéger l’intégrité de négociations futures, les termes du contrat de location sont confidentiels. Cette pratique courante garantit que la province puisse négocier et obtenir la meilleure entente pour les contribuables , renchérit Andrea B. Chiappetta, porte-parole de la ministre Kinga Surma, dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

Therme Canada est l’un des partenaires à qui la province loue des terrains de la Place de l’Ontario dans le but de réaménager et redonner vie au site. Le groupe d’origine autrichienne compte construire un grand complexe aquatique sur l’île Ouest du parc.

Vue d'ensemble des installations proposées à la Place de l'Ontario. Photo : Gouvernement de l'Ontario

95 ans, c’est scandaleux , a réagi Marit Stiles devant les journalistes à Queen’s Park. Que se passera-t-il si la compagnie fait faillite, ou si à un certain moment elle décide que ça ne fonctionne plus pour elle? Ça ne devrait pas être une grosse compagnie en Autriche qui décide quoi faire de nos terres publiques , lance-t-elle.

La cheffe de l’opposition officielle continue d’accuser le gouvernement de manque de transparence et réclame d’avoir accès à tous les détails de cette entente signée derrière des portes closes . La province n’a pas voulu non plus divulguer les conclusions de l’analyse de rentabilité sur laquelle elle s’est fondée pour décider de démolir le Centre des sciences de l’Ontario et de le relocaliser dans un nouveau bâtiment à la Place de l’Ontario.

Le NPD dit explorer les outils à sa disposition pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement progressiste-conservateur.

Est-ce que le complexe aquatique sera encore là dans 95 ans? , s’interroge également le chef intérimaire du Parti libéral, John Fraser. Les gens ont le droit de se poser des questions.

Le chef du Parti vert de l’Ontario, pour sa part, dresse un parallèle avec l’entente conclue pour la privatisation de l’autoroute 407 il y a plus de 20 ans, dans la région torontoise, sous les conservateurs de Mike Harris. La province avait alors conclu un bail de 99 ans.