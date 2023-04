Le MAGE-UQAC adopte son premier plan stratégique en 48 ans d’existence

L’annonce a été faite dans un communiqué de presse. Il s’agit d’une première pour l’association qui est en activité depuis 48 ans. Il est précisé que la stratégie sera mise en place sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

La communauté étudiante fait face à de très nombreux enjeux majeurs et de très nombreuses problématiques systémiques. À ce titre, nous pouvons nommer le sous-financement des universités et ses conséquences directes et indirectes sur les étudiants, la marchandisation de l’éducation et l’arrimage des universités aux besoins du marché, l’accessibilité aux études supérieures, et bien plus encore , indique le coordonnateur général du MAGE-UQAC, Alexis Diard, dans le communiqué.

Les quatre axes du plan stratégique L’engagement de la communauté étudiante

Un milieu prospère à la réussite et à la persévérance

La richesse de la vie socioculturelle sur les campus

Le leadership socioécologique

Alexis Diard, président du MAGE-UQAC. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Selon l’association, qui représente quelque 6600 étudiants de l’ UQAC , la mise en place d’un tel plan devenait essentielle pour poursuivre leur mission.