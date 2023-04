À l’hôpital, en attente d'une place en foyer, elle revoit enfin ses petites-filles

À Pâques, les deux fillettes, accompagnées par leur mère, Cathy Noël, avaient tenté de rendre visite à madame Noël à l'hôpital pour aussi lui apporter des chocolats, mais sans succès.

Le Réseau de santé Vitalité avait expliqué que seuls les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d'un adulte, pouvaient être des visiteurs pour éviter la propagation de la COVID-19.

Vendredi, ils ont téléphoné chez mon père pour dire que les visites dans les hôpitaux étaient maintenant permises pour les enfants de 12 ans et moins , raconte Cathy Noël avec un sourire dans la voix.

Le lendemain, samedi, cette jeune mère et ses deux filles sont donc allées faire une visite à l'Hôpital de Tracadie.

« Ma grand-mère était vraiment contente. Il y avait des larmes. Elles se sont collées. Les filles aussi étaient très contentes. Elles avaient tellement hâte. » — Une citation de Cathy Noël

Mais dans le temps, je marchais

Cette histoire de visite met aussi en lumière ce que vit Mme Noël et tant de personnes âgées au Nouveau-Brunswick : être cloué à un lit d'hôpital en attente d'une place dans un foyer de soins.

« Oui, ça fait une secousse que je suis icitte. Ils ont essayé de me sortir d'icitte, mais ils n'ont pas pu. » — Une citation de Lucienne Noël, 94 ans

Elle voulait être dans un foyer de niveaux 1 et 2 , explique Cathy Noël, sa petite-fille. Mais, vu qu'elle ne peut plus marcher, il faut qu'elle aille dans un foyer de niveaux 3 et 4. L'attente est plus longue dans ces foyers. Ce sont de gros foyers avec des lifts pour lever les personnes qui ne peuvent pas marcher.

Mais, dans le temps, je marchais , souligne Lucienne Noël. Au commencement, je marchais.

Cathy Noël apprécie énormément sa grand-mère Lucienne et son franc-parler la fait rigoler. Photo : Radio-Canada / René Landry

C'est ce qui arrive quand on reste à l'hôpital longtemps sans pouvoir bouger , estime Cathy Noël, qui a déjà travaillé dans un hôpital et dans des foyers de soins. Il n'y a pas de personnel assez dans les hôpitaux pour faire marcher les personnes tous les jours.

Puis, Lucienne Noël lance cette affirmation lourde de sens. Ce n'est pas intéressant de bouger. Pour aller où?

Ça changerait quoi de me lamenter?

Elle ne prend pas de détours. Ses propos semblent fatalistes, mais elle rappelle sans cesse qu'elle en a vu d'autres, qu'elle a vu neiger. Je ne sortirai pas sur mes jambes , tranche-t-elle. Je sais ce qui s'en vient. Je suis icitte pour y rester et ça finit là.

Je sortirai d'icitte dans une boîte , dit-elle en riant, comme pour s'assurer que l'on comprenne bien.

Dans l'Hôpital de Tracadie, comme dans d'autres établissements du genre au Nouveau-Brunswick, des personnes âgées sont en attente d'une place dans un foyer de soins. Photo : Radio-Canada / René Landry

Lucienne Noël n'est pas une lamenteuse , comme elle dit.

Elle ne serait sûrement pas la porte-parole idéale de toutes ces personnes âgées qui souffrent d'ennui dans un lit d'hôpital de la province en attente d'une place dans un foyer de soins. Elle accepte son sort sans rechigner.

« Le monde se lamente pour rien. La vie, qu'est-ce qu'elle vaut quand tu passes ton temps à te lamenter et à brailler? » — Une citation de Lucienne Noël 94 ans

Elle dit qu'elle a l'habitude d'être toute seule. Jusqu'en novembre dernier, elle vivait seule dans sa maison.

À lire aussi :

Comment tuer le temps?

Deux exemplaires du journal L'Acadie Nouvelle traînent sur sa table de chevet. Elle a un petit poste de télévision depuis quelques semaines.

Elle reconnaît sans aucune gêne qu'elle ne connaît même pas le prénom des trois autres femmes âgées qui sont alitées dans la même chambre. Je ne suis pas une personne qui communique beaucoup , dit-elle.

Je ne demande rien à personne non plus. Je fais ma vie pis je ne bâdre pas les autres.

Comment fait-elle, alors pour passer le temps?

J'ai des papiers [des journaux], que je lis. Je lis beaucoup. Là, un peu moins parce que ma vue baisse. Mais, je n'ai jamais été une personne qui s'ennuyait. Je ne m'ennuie pas.

Si elle n'aime pas se plaindre, sa seule légère critique, elle la réserve pour ce qu'elle retrouve parfois dans son assiette.

La « p'tite poutine du McDo »

La nourriture n'est pas forte , dit-elle en se redressant un peu dans son lit. Elle précise que des membres de sa famille lui apportent régulièrement à manger. Ma gang me nourrit solide.

« Moi, j'ai toujours fait à manger. Et il n'y a personne de mort. Ils sont tous passés au travers. » — Une citation de Lucienne Noël, 94 ans

Lucienne Noël a vu ses arrière-petites-filles pour la première fois depuis novembre 2022, samedi dernier. Il n'était plus question de partager des chocolats, mais un repas d'une chaîne de restauration rapide très connue. Photo : Gracieuseté

On lui apporte de la poutine , précise sa petite fille, qui écoute sa grand-mère avec un air amusé. La p'tite poutine du McDo , c'est la meilleure, assure la nonagénaire.

C'est ça la vie

Lucienne Noël a du caractère et se montre solide comme un roc.

Mais, pendant un bref moment, sa voix craque un peu et ses yeux semblent devenir mouillés. Il est alors question de ses deux arrière-petites-filles, Naomy, 9 ans et Koraly, 7 ans qui avaient tenté de venir la voir avec des chocolats à Pâques.

L'épisode a marqué Lucienne Noël. Je n'étais pas censée vivre aussi longtemps que ça , dit-elle tout d'un coup. Ce que j'aime le moins, là, c'est de donner de la misère aux autres. Comprends-tu?