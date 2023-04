Crabe des neiges : les transformateurs de T.-N.-L. sortent de leur mutisme

Le directeur général de l’association commerciale, Jeff Loder, rappelle qu’il existe un surplus important de crustacés invendus sur le marché. Les prix dégringolent alors que les transformateurs et les importateurs, dont les finances sont précaires, tentent désespérément de se débarrasser des millions de livres de crabe entreposés depuis l’an dernier.

Partout dans l’industrie du crabe des neiges au Canada il y a consensus : le marché s’est effondré , affirme Jeff Loder, en ajoutant qu’à l’échelle mondiale, les quotas ont atteint des niveaux records cette année, ce qui ne fait rien pour réduire l'offre.

Le prix actuel de 2,20 $ la livre, soit le tiers de celui obtenu l’an dernier par les crabiers terre-neuviens, est décevant mais inévitable, croit Jeff Loder, rappelant qu’il a été établi par une commission indépendante. Ce prix est aussi presque identique à celui donné aux pêcheurs des Maritimes et du Québec.

Jeff Loder est directeur général de l'Association des producteurs de fruits de mer de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les autres pêcheurs en Atlantique acceptent de pêcher pour 2,25 $ la livre , affirme Jeff Loder, dont l’organisme représente les 14 propriétaires des 22 usines de transformation de la province. Il est temps de lancer la saison.

La pêche au crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador est la plus importante sur la planète. Elle a rapporté 760 millions de dollars aux pêcheurs ruraux, l'an dernier. Les pêcheurs, s’ils prennent le large, pourront débarquer jusqu’à 54 727 tonnes de crabes en 2023, un quota record.

2,20 $ la livre, ce n’est pas possible

Le syndicat FFAW-Unifor, dont les membres font front commun et restent à quai malgré l’ouverture de la pêche au crabe il y a deux semaines, rejettent les critiques des transformateurs et menacent de continuer à reporter leur saison.

On est dans l’impasse depuis seulement deux semaines et déjà ils [les transformateurs] deviennent grognons , lance Greg Pretty, président du syndicat. Ils refusent de tenir compte de nos préoccupations. Pour nous, une pêche au crabe à 2,20 $ la livre, ce n’est pas possible , explique-t-il, surtout en raison de l’inflation et du prix du diesel et des appâts, qui augmentent en flèche.

Le FFAW-Unifor avait demandé au moins 3,10 $ la livre à la commission qui décide des prix.

Greg Pretty est président du FFAW-Unifor, le syndicat des pêcheurs et des travailleurs d'usine de transformation de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Certains pêcheurs suggèrent de lancer la saison à l’automne, en espérant que les prix auront augmenté. Mais Jeff Loder écarte cette possibilité, en notant qu’il y aurait des impacts sur la qualité des prises.

Dans une lettre envoyée vendredi à l’association des transformateurs et au syndicat des pêcheurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a demandé aux deux groupes de relancer les pourparlers et d’entamer la saison de pêche aussitôt que possible.

Environ 5000 pêcheurs et 5000 travailleurs d’usine dépendent de la pêche au crabe à Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon Jeff Loder, l’an dernier, les transformateurs recevaient entre jusqu’à 18 $ US la livre (24,37 $ canadiens). En ce moment, ils ne reçoivent que 4,80 $ US (6,50 $ canadiens).

Il rappelle que seulement 65 % du crabe acheté aux pêcheurs finit par être vendu au supermarché. Autrement dit, les transformateurs doivent acheter environ 1,6 livre de matière première pour en finir avec 1 livre de crabe transformé. Ils doivent aussi s'occuper du nettoyage du crabe, de son marketing et de son transport vers les détaillants.