Olympiques de Gatineau : la vente de billets s’envole, le site internet ne suit pas

La vente de billets pour les matchs 3 et 4 de la ronde 3 entre les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec a connu des ratés, lundi matin.

Victime de l’engouement suscité par une telle affiche, le site internet a cessé de fonctionner au moment où plusieurs partisans espéraient dégotter leur précieux sésame.

Vers 9 h 15, j'ai appris qu’on avait eu des problèmes informatiques avec les serveurs de notre fournisseur externe de la billetterie. Ça fait en sorte que [pour] les clients qui souhaitaient acheter des billets qui allaient être disponibles à 9 h 30 ce matin, le site [internet] était bloqué et ne fonctionnait pas. [C’était] donc impossible pour les clients d'acheter des billets sur Internet , a expliqué Olivier Haché, directeur du service à la clientèle chez Vision Multisports Outaouais (VSMO), le responsable de la vente de billets pour les matchs des Olympiques.

Les personnes qui avaient décidé de venir chercher leur billet directement sur place ont été plus chanceuses, puisque la grande majorité a réussi à obtenir un billet, selon M. Haché.

Mais plusieurs ont dû arriver bien en avance pour mettre la main sur un des quelque 3000 billets disponibles qui ont finalement été écoulés en moins de 90 minutes. Mais là aussi, tout ne s’est pas déroulé sans encombre.

On est un nouveau centre , a plaidé M. Haché. C'est la première fois qu'on avait une vente de cette ampleur-là. Au début, on avait trois employés. On s'est ajusté, par la suite, pour en avoir jusqu'à quatre. C'est sûr que pour que ça aille bien, on aurait dû être un petit peu plus. On va évaluer la situation, puis s'ajuster pour les matchs à l'avenir.

Lundi matin, VSMO a même décidé d’ouvrir un peu plus tôt les guichets face à l’affluence devant le Centre Slush Puppie.

Les deux rencontres pour lesquelles des billets étaient disponibles doivent se tenir les 2 et 3 mai prochains. D’ores et déjà, elles affichent complet.

Mais VMSO réfléchit déjà en cas de rencontres supplémentaires dans la ronde 3.

Il est encore tôt. On est toujours en train de trouver la source du problème. On va s'asseoir autour de la table avec l'équipe et celle de la billetterie externe pour faire en sorte que les événements de ce matin ne se reproduisent pas à l'avenir , a indiqué M. Haché qui a tenu à présenter ses excuses aux partisans déçus.

Avec les informations de Jonathan Jobin