Max, le chien abandonné dans un parc, a une nouvelle famille

Par voie de communiqué, La Humane Society de Toronto indique que plusieurs familles ont exprimé un vif intérêt pour donner un nouveau toit à l’animal de compagnie de trois ans. Il a été adopté vendredi dernier.

Max a été trouvé au parc Primrose Avenue, dans le quartier Davenport le 3 avril dernier avec une note manuscrite de son maître disant qu’il est très intelligent et qu’il est bon avec les enfants .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La note laissée par le maître de Max pour décrire le tempérament du chien. Photo : Toronto Humane Society

L’auteur de la note expliquait qu’il avait perdu son emploi et son appartement, et qu’il n'avait plus les moyens de prendre soin de son animal de compagnie.

Le personnel de la Humane Society a été en mesure de retrouver son ancien propriétaire. Il a néanmoins été décidé qu’il valait mieux trouver un nouveau foyer pour Max.

Max (à gauche) en compagnie de sa nouvelle famille. Photo : Toronto Humane Society

Dans le communiqué, l’organisme indique que le coût de la vie élevé a provoqué une hausse de la demande de services.

Le programme d’hébergement d’urgence pour les animaux de compagnie dont les propriétaires font face à des circonstances difficiles a connu un nombre grandissant de demandes.

Avec des informations de CBC