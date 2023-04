La Ville d’Ottawa veut nommer un « commissaire à la vie nocturne »

La Ville d’Ottawa souhaite créer un poste de « commissaire à la vie nocturne », dont le mandat principal serait de rendre la capitale fédérale plus attrayante et dynamique.

Dans son rapport intitulé Plan d’action pour l’économie de la vie nocturne , qui sera présenté au comité des finances et des services organisationnels le 2 mai prochain, la Ville annonce qu’elle souhaite rendre la capitale fédérale plus vivante entre 18 h et 6 h du matin.

La Municipalité entend, entre autres, mettre en place et valoriser les activités festives inclusives pour les familles d’ici 2025.

La Ville veut également mettre à la disposition de ses citoyens une salle de musique et d’événements d’une capacité de 1500 à 2000 personnes, en plus d’une autre salle d’une capacité de 500 à 2000 personnes, d’ici 2026.

Un spectacle livré au bar Le Brass Monkey à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Facebook / The Brass Monkey

Ottawa est une destination de choix pour les artistes musicaux, les spectacles en direct et les événements qui nécessitent une salle de taille moyenne , indique la Ville d’Ottawa dans son rapport.

Comme autres ambitions, le plan d’action veut promouvoir et mieux faire connaître les entreprises de vie nocturne et les zones d’amélioration des affaires d'Ottawa.

La Ville souhaite d'ailleurs fournir des fonds pour soutenir l’élaboration d’outils de marketing, tels que des guides de la vie nocturne.

Elle espère ainsi augmenter le nombre d’événements nocturnes organisés dans des lieux et des espaces verts, y compris les propriétés de la Commission de la capitale nationale (CCN), à l'extérieur du centre-ville.

Recommandations

Afin d’atteindre ses objectifs, la Ville d’Ottawa fait trois recommandations clés au comité des finances et des services organisationnels.

Tout d’abord, la Ville veut créer un bureau du commissaire à la vie nocturne qui sera mis en œuvre entre 2024 et 2026, pour assurer la mise en œuvre du plan d’action.

Les grandes villes du monde entier mettent en place des commissaires à la vie nocturne, des tzars de la nuit, des maires de la nuit, des ambassadeurs de la nuit, etc. La création d'un poste de commissaire à la vie nocturne est une pratique exemplaire en matière de développement de la vie nocturne , indique la Ville dans son rapport.

Le profil idéal du commissaire de nuit serait une personne qui joue le rôle de leader, qui est connue et crédible dans le milieu de la vie nocturne. On souhaite, du côté de la Ville, trouver un candidat capable de s’engager auprès du public et des entreprises du secteur de la vie nocturne.

Des partisans des Sénateurs d'Ottawa dans un bar à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Dans sa deuxième recommandation, la Ville souhaite promouvoir la participation des habitants de la ville et de chaque quartier à l'économie nocturne , écrit-elle.

La Ville veut ainsi collaborer avec Tourisme Ottawa et la Coalition des Zones d’amélioration commerciale d’Ottawa afin de promouvoir et d'accroître la sensibilisation aux entreprises et aux expériences de vie nocturne dans l'ensemble de la ville.

La Ville dépensera 40 000 dollars pour développer des outils de marketing.

Finalement, la Ville va mettre en place des mesures favorables à l'économie de la vie nocturne tout en faisant la révision des règlements municipaux, des politiques, des procédures et des services .

Des effets positifs aussi en Outaouais

De son côté, la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear, pense qu’une vie nocturne dynamique à Ottawa ne peut que profiter à l’Outaouais dans son ensemble.

Interroger à l’émission Les Matins d’Ici, lundi matin, dans le cadre de la semaine du Tourisme, Mme Kinnear a commenté en disant que « L’Outaouais est souvent connue pour le plein air, mais on a vraiment une offre complète : une offre gourmande, une offre culturelle [...] On veut vraiment faire valoir la variété et la complémentarité [de notre offre avec celle d'Ottawa] ».

Le pont Alexandra, avec une vue sur la rive québécoise et le Musée canadien de l'Histoire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Ce qui nous démarque, c’est la proximité urbaine et rurale. Le matin, on peut se lever, être à Gatineau, et aller voir l’un des plus grands musées, le musée [canadien de l’Histoire] et après ça, en 15 minutes, on est dans le parc de la Gatineau , ajoute-t-elle en exemple.

Le rapport de la Ville d’Ottawa sera présenté au Comité des finances et des services organisationnels le 2 mai, puis devant le conseil municipal le 10 mai prochain.