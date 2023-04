La Ville de Rivière-du-Loup aurait-elle favorisé le projet de Medway?

Le maire, Mario Bastille, en a fait l'annonce lundi matin. Il réagissait ainsi à un reportage du média indépendant Pivot, où l'on apprend entre autres que des employés de la Ville auraient travaillé de pair avec Medway avant même qu'un permis soit délivré et que le représentant de Medway dans ce dossier soit inscrit au registre des lobbyistes.

L'article mentionne également que l'adoption d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU) en juin dernier par la Ville aurait ouvert la voie au projet de Medway, une inquiétude qui avait déjà été soulevée par plusieurs citoyens lors des consultations qui ont été faites préalablement à l'adoption de ce programme.

On a demandé une vérification interne par une firme externe qui sera faite en toute légitimité […] pour venir faire la lumière sur les allégations qui ont été dites , a expliqué le maire Bastille.

De même souffle, le maire a toutefois réitéré sa pleine confiance envers l'administration municipale.

« On va se fier à la vérification qui sera faite et s'il y a des actions à prendre, on regardera ça. »