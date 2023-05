Chambre de commerce francophone de Vancouver : 40 ans remplis de rencontres et de défis

Créée en 1983, la Chambre de commerce francophone de Vancouver a connu des hauts et des bas, mais elle peut aujourd'hui célébrer fièrement ses 40 années d'existence.

Créée à l'initiative de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la Chambre de commerce est officiellement inaugurée le 19 mai 1983. Elle a pour but de mettre sur pied un réseau d'affaires francophones dans la province, de promouvoir le français dans le milieu des affaires et de représenter l'intérêt de ses membres auprès de divers ordres gouvernementaux.

À l'origine connu sous le nom Chambre de commerce franco-colombienne, l'organisme adoptera éventuellement le nom de Chambre de commerce francophone de Vancouver (CCFV).

Dès sa première année d'existence, la Chambre de commerce produit un bottin des services en français et des gens d'affaires francophones de la province. L'association est aussi connue pour ses petits-déjeuners d'affaires et ses repas-conférences. Le tout dans le but de favoriser les échanges d'idées et de réseautage entre les gens d'affaires francophones de la région.

La CCFV met également en place dès ses premières années la Société d'habitation La Vérendrye, qui contribue à créer du logement coopératif francophone dans la région de Vancouver.

Les membres en ont pour leur argent. Pour cinquante dollars par an, ils peuvent profiter des dîners mensuels (et payants) et des soirées conférences auxquels ils viennent nombreux , rapportait le journaliste Jean-François Fournel dans un article de 1984. Source : Le Soleil de Colombie, 4 mai 1984, page 2

Des années difficiles

À la fin des années 1980, la jeune association connaît néanmoins ses premiers revers : le tarif d'adhésion passe à 250 $ par année. Ce nouveau tarif comprend les coûts des repas-conférences, mais cette nouvelle formule semble mal accueillie et le nombre des membres se met alors alors à dégringoler. On ne compte plus que 12 membres en règle en 1991.

Une série de rencontres extraordinaires s'enchaînent et en mai 1992, la Chambre de commerce suspend ses activités pour une durée indéterminée.

Dîner conférence en 1989 Photo : Chambre de commerce francophone de Vancouver

Sa nécessité est grandement remise en question. Il semble que les commerçants francophones préfèrent passer du temps à faire des affaires que d'en parler.

Interviewé en 1992 alors qu'il est président de la CCFV, l'avocat Vincent Pigeon affirme que les grands perdants sont les gens d'affaires francophones. Ils perdent l'occasion de rencontrer et de faire affaire avec des gens d'affaires francophones , dit-il.

Pour son 10e anniversaire, en mai 1993, l'association réussit à rassembler une soixantaine de personnes autour d'un vin et fromage. Même si la résurrection de la CCFV n'est pas encore chose faite, l'atmosphère est quand même à l'optimisme. Son objectif reste le même : regrouper les gens d'affaires de la région.

En 1994, on propose un cahier économique dans le journal Le Soleil de Colombie, un projet ambitieux dans un journal qui peine à survivre. En 1996, la CCFV se dote de son premier site Internet. Malgré ces efforts, les années 1990 restent marquées par un manque d'engagement des membres et des querelles internes qui persistent.

Renouveau

Il semble toutefois que le nouveau millénaire apporte un vent de fraîcheur à l'association. En juin 2000, dans le cadre des petits-déjeuners de la Chambre de commerce, on décerne un prix (en collaboration avec Éducacentre, la Société de développement économique et Patrimoine Canada) à Alexandre Brabant et Chantal Gibert qui travaillent à la mise en marché électronique du tourisme en Colombie-Britannique.

Gala de la Palme bleue en 1994 Photo : Radio-Canada

Les défis sont grands pour une association qui dépend du dévouement de ses bénévoles et des cotisations de ses membres pour fonctionner.

Le vent semble tourner en 2013 alors que la CCFV présente pour la première fois le prix Entreprise de l'année lors de son gala de la Palme Bleue qui récompense le succès et l'excellence d'une entreprise francophone.

Ce gala deviendra un rendez-vous annuel incontournable pour l'association et ses membres.

Lauréats de la Palme Bleue à travers les années 2013 - Greener Print Solutions

2014 - Flow Home Staging & Design

2015 - Faubourg Paris

2016 - Ten Ten Tapas

2017 - The Social Concierge

2018- Red Letter Films

2019 - Entreflow Consulting Group

2021 - GeoAdvice Engineering Inc.

2022 - Look4Loops Source : CCFV

Selon Louise Turgeon, trésorière de la CCFV depuis janvier 2020, les défis pour la CCFV demeurent l'engagement et le recrutement et le fait que les gens d'affaires sont souvent si occupés avec leurs commerces qu'ils ont peu de temps à consacrer de manière bénévole à l'association.

La pandémie de la COVID-19 a aussi apporté son lot de défis, précise Louise Turgeon. Le nombre de membres a dégringolé à 55 membres en avril 2020. Les gens d'affaires ont toutefois senti le besoin de se retrouver et malgré le fait que le Gala de la Palme Bleue s'est tenu en ligne en mai 2021, 86 y ont participé, précise t-elle.

La CCFV compte aujourd'hui 120 membres. Le 40e anniversaire de la Chambre de commerce de Vancouver sera souligné lors du 10e Gala de la Palme Bleue qui aura lieu le 24 mai 2023 aux Jardins VanDusen de Vancouver.