La demande de libération conditionnelle du père de la fillette de Granby est refusée

Dans sa décision, dont Radio-Canada a obtenu copie, on peut lire que la Commission a pris considération la nature et la gravité de [son] délit, alors qu'il est empreint d'une grande violence psychologique et instrumentale, et ce, à l'endroit d'une personne vulnérable que vous auriez dû protéger .

Les deux commissaires ont également noté que le père a effectué des progrès depuis son incarcération. Entre autres, il a accepté toute l’aide qui lui a été offerte et reconnaît les lacunes qui sont au cœur de sa criminalité , mais reste qu’il n’est toujours pas capable d’expliquer la violence qu’il a infligée à sa fille.

Explorer l'origine de cette violence

La CLCC demande au père d’explorer davantage l'origine de cette violence et comment il a pu avoir un tel détachement émotionnel à l’égard de sa fille. Finalement, si la CLCC a bien ressenti la motivation et la souffrance du père, reste que, selon elle, il sous-estime ses difficultés personnelles et sociales.

« À ce stade de votre peine, la Commission estime qu'il n'est pas encore opportun de vous permettre un retour dans la société. Vous n'avez pas intégré toutes les notions requises qui pourraient justifier une libération anticipée. Vous devez donc poursuivre votre travail de réflexion et d'application des outils en temps réel. » — Une citation de Extrait de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

La Commission indique au père qu’elle s’attend à ce qu’il continue à faire du travail sur lui-même tel qu’il l’a dit jeudi dernier aux commissaires. Il vous reste à approfondir la compréhension de votre cycle délictuel et à développer un plan de prévention qui tient davantage compte de vos difficultés personnelles et de vos besoins d'intervention spécifiques , ajoute-t-on.

Le père pourra faire une nouvelle demande de libération conditionnelle ou de semi-liberté en novembre prochain, soit six mois avant sa libération d’office.

Questionné la semaine dernière

La semaine dernière, l’homme de 34 ans était à une audience de près de 3 heures devant la CLCC. Les deux commissaires avaient questionné l’homme sur différents aspects de son parcours. Elles avaient indiqué qu’elles avaient besoin de temps avant de prendre une décision.

Lors de la commission, le père de la fillette avait répondu avec aplomb et confiance. Il avait admis sans détour les causes qui l’avaient mené à poser les gestes qui lui étaient reprochés. Il a aussi raconté qu’il était motivé à reprendre sa vie en main et à tout faire pour que pareille chose n’arrive plus. En parlant des derniers moments de sa fille, il disait regretter amèrement ce qui s’était passé.

De son côté, la grand-mère paternelle de la fillette avait aussi pris la parole pour témoigner des impacts que ce drame a eus sur la famille. Elle avait d’ailleurs lu une lettre. Comment un père a-t-il autant failli à sa tâche? Quand on aime son enfant, on la nourrit, on ne la barricade pas! , avait-elle dit.

La grand-mère paternelle de la fillette avait par ailleurs demandé à la CLCC de ne pas le libérer avant la fin de sa peine.

La fillette de 7 ans est morte en avril 2019 dans des circonstances tragiques qui ont ébranlé le Québec.

En décembre 2021, le père, dont nous devons taire le nom en raison d’un interdit de publication, avait plaidé coupable d'une accusation de séquestration quelques jours avant la tenue de son procès. Il purge depuis janvier 2022 une peine de quatre ans de pénitencier qui avait été réduite de six mois en raison d'une détention préventive.