De la biologie à la pâtisserie : le parcours d’un pâtissier qui a suivi son coeur

Je voulais étudier la génétique pour construire des cœurs artificiels cultivés en laboratoire , se rappelle-t-il. J'ai toujours aimé les sciences .

Kent Lukey debout au milieu de la cuisine qu'il a aménagée dans son sous-sol à Regina. Photo : Fournie par Dwight Lugay

C’est le décès de sa grand-mère qui a mené Kent Lukey à changer de trajectoire et de se lancer dans le domaine de la pâtisserie.

Je l'aidais toujours à faire la cuisine , affirme-t-il. La plupart des autres petits-enfants venaient l'aider et repartaient, mais je restais jusqu'à la fin .

À la suite de ce changement de carrière, Kent Lukey a délaissé ses études en biologie pour suivre des cours en pâtisserie au Southern Alberta Institute of Technology.

Bien que grand-mère se fiait à son intuition pour confectionner ses pâtisseries, Kent Lukey, lui, aime à être méticuleux. Selon lui, cela lui permet de mettre à profit son amour des sciences, de la précision et de l'expérimentation.

Le nom de son commerce Filigree fait référence à une technique de décoration de gâteau qui demande beaucoup de précision.

Kent Lukey a commencé son entreprise en confectionnant des macarons. Il a depuis développé d’autres produits tels que des caramels et des chocolats très colorés.

Ses confiseries colorés connaissent toujours un franc succès lors des événements entourants les festivités de la Fierté en juin. Photo : Fournie par Kent Lukey

Tous les chocolats proviennent d'une entreprise établie dans une petite ville de la France, appelée Valrhona.

Les produits de la pâtisserie Filigree sont aussi disponibles dans divers commerces à Regina et à Calgary.

Je ne suis pas un vendeur, estime-t-il. Tous nos partenariats sont le fruit du bouche-à-oreille. Les gens me demandent s'ils peuvent vendre mes produits parce qu'ils les ont déjà essayés et et les connaissent bien.

Ses confiseries colorées ont aussi attiré l'œil des dirigeants de la Ligue canadienne de football (LCF) qui lui ont demandé de créer des produits pour les invités de la coupe Grey.

Je n'aurais jamais pensé, quand j'étais petit et que j'assistais aux matchs des Riders, qu'un jour je fabriquerais des barres chocolatées pour la LCF elle-même , avait-il affirmé à l'époque. C'est irréel .

Avec les informations d'Allan Pulga