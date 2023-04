700 millions de dollars pour électrifier tous les autobus de la CTT d’ici 2040

Le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto investissent 700 millions de dollars conjointement pour électrifier la flotte d'autobus du réseau de la Commission de transport de Toronto (CTT). Tous les autobus de la Ville Reine seront électriques d'ici 2040.

L'infrastructure de transport en commun zéro émission est une priorité pour le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto.

La vice-première ministre et députée de University-Rosedale, Chrystia Freeland s'est joint à la mairesse adjointe de Toronto Jennifer McKelvie pour annoncer l'achat de 340 nouveaux autobus à zéro émission ainsi que 248 chargeurs qui leur permettront de continuer de fonctionner.

Ces autobus devraient être livrés d'ici 2025, selon la CTT .

Ce financement permettra aussi d'améliorer les infrastructures dans les garages d'autobus du réseau de transport.

Cet investissement s'inscrit dans un objectif de développement durable pour une économie propre qui permettra d'atteindre les objectifs du Canada et de Toronto en matière de climat, selon les élues.

La Ville Toronto investit 358 millions de dollars pour électrifier sa flotte d'autobus du réseau de transport, alors que le gouvernement fédéral contribue avec un financement de 349 millions de dollars.

C'est une excellente nouvelle pour le travail que nous faisons pour construire un transport en commun plus propre et plus vert , affirme la mairesse adjointe de Toronto.

Avec cet achat, Toronto aura la plus grande flotte d'autobus électriques de l'Amérique du Nord , affirme Jennifer McKelvie.

Plus de deux millions de Torontois dépendent du réseau de transport de la CTT , souligne la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Toronto et son attrait pour le monde ne feront que croître , croit Mme Freeland.

De son côté, le groupe de défense des usagers TTCRiders s'inquiète déjà du manque de personnel de la CTT pour conduire ces autobus qui doivent être achetés.