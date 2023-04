Des étudiants et le personnel de trois édifices du campus à Guelph de l’Université de Guelph ont reçu l’ordre d’évacuer en raison d’un « risque à la sécurité », selon l’université.

Les trois édifices en question sont le Rozanski Hall, le Bullring ainsi que l’édifice d’architecture paysagiste.

L’Université indique sur son site web que les étudiants ont été avisés de se déplacer en lieu sûr par l’entremise de son système d’alerte, une appli d’alertes ainsi que Twitter.

L’alerte a été envoyée lundi matin à 10 h 20.

Les étudiants, professeurs et employés ont été invités à évacuer les édifices dans le calme et à ne pas utiliser les ascenseurs. L'alerte ajoute qu'en cas d'explosion ou de fuite de gaz, les gens doivent éteindre tous les équipements électriques et à flamme nue .

Le Service de police de Guelph affirme qu’il aide actuellement l'université à mener son enquête.

Trois bâtiments du campus ont été évacués par l'université par mesure de précaution , indique le corps policier dans une publication sur Twitter.

Le service des incendies de Guelph déclare quant à lui ne pas avoir été appelé en renfort.

Les examens prévus à 11 h 30 au Rozanski Hall ont été annulés en raison de l'évacuation. Des informations au sujet d’autres annulations d’examen sont à suivre.

L’Université ajoute qu’elle avisera ses étudiants lorsque ce sera sécuritaire de revenir dans ces bâtiments pour récolter leurs affaires personnelles.