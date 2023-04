Il devrait rester peu de traces de la mine Victor d’ici la fin de l’année

La mine a fermé en 2019 et l'entreprise s'est attelée à la désaffectation du site où 500 personnes ont vécu et travaillé.

Terry Kruger, responsable principal des communications pour la société, affirme que la plupart des bâtiments ont été démolis et que la mine à ciel ouvert a été remplie de 44 millions de mètres cubes d'eau et transformée en lac.

Nous espérons que cela semble naturel , dit-il.

Nous reconnaissons qu'il s'agit de territoires traditionnels et nous voulons nous assurer qu'ils reviennent à un état naturel aussi proche que possible et qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité par les personnes et les animaux dans le futur.

Une vue aérienne du puits de mine à ciel ouvert de plus de 200 mètres de profondeur en 2018. Le puits est maintenant rempli d'eau. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

M. Kruger précise que les usines industrielles où le minerai était traité ont été démantelées au cours des dernières années et que des matériaux comme l’acier ont été transportés par des centaines de camions circulant sur des routes de glace dans les basses terres de la baie James.

Des dons aux communautés

L'entreprise affirme que de nombreux objets du complexe minier ont été donnés aux communautés de la baie James, notamment un camion de pompiers et des génératrices à Attawapiskat ; un camion de sauvetage d'aéroport à Moosonee et de l'équipement d'exercice à un entrepreneur d'Attawapiskat prévoyant ouvrir un centre de conditionnement physique.

M. Kruger mentionne que les dortoirs qui abritaient les travailleurs, ainsi que la cafétéria et le gymnase, ont été démolis au cours des deux dernières semaines et que les débris seront entreposés dans des sites d’enfouissement sur place. La Première Nation Attawapiskat s'est opposée à la création de certains de ces sites.

Il ajoute que le complexe de bureaux et les bâtiments restants devraient disparaître d'ici la fin de l'année.

Les logements des quelque 500 travailleurs de la mine Victor ont été récemment été démolis et les débris ont été déposés dans un site d'enfouissement sur place. Photo : CBC/Erik White

Il y a actuellement environ 90 travailleurs sur le site qui vivent dans des tentes et on s'attend également à ce qu'ils quittent d'ici la fin de l'année.

Par la suite, DeBeers enverra occasionnellement des équipes pour maintenir ses obligations de surveillance environnementale, qui devraient se poursuivre jusqu'en 2039.

L'entreprise a planté quelque 1,4 million d'arbres et d'arbustes indigènes sur le site au cours des dernières années, avec des graines recueillies par des enfants d'Attawapiskat.

DeBeers a été reconnu pour son travail de fermeture de la mine Victor avec le prix commémoratif Tom Peters 2022, présenté par la section ontarienne de l’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés ( ACRSD ).

C’est un prix que l'entreprise a été profondément honorée de recevoir, selon M. Kruger.

Alors que certains débris de bâtiments sont enfouis, la plupart ont été transportés par camion sur des routes de glace, dont environ 400 chargements en 2023. Photo : Avec la permission de DeBeers Group Canada

Nous travaillions à la fermeture de la mine Victor depuis près de 20 ans, avant même de commencer la construction , souligne-t-il.

Ainsi, la fermeture de la mine a toujours été au centre de nos préoccupations, même avant que nous ne commencions à opérer.

DeBeers avait envisagé d'exploiter un deuxième gisement de diamants dans la région d'Attawapiskat, connue sous le nom de Tango.

M. Kruger affirme que la société n'a pas l'intention de développer la propriété, mais continue de conserver les droits miniers.

Avec les informations de CBC