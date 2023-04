Un Prince-Édouardien dans la première équipe du N.-B. au championnat de parahockey

Il n’avait jamais imaginé auparavant qu’il serait le seul représentant de la province insulaire à cet événement.

C’était très excitant. Je l’ai appris tout de suite et j’étais submergé de joie. C’est un grand honneur , affirme Aidan Godin.

Le Nouveau-Brunswick envoie pour la première fois une équipe au championnat qui aura lieu du 18 au 21 mai à Boucherville, au Québec. L’équipe comprend aussi des Néo-Écossais. M. Godin est le seul joueur de l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est très important pour les Maritimes, ne serait-ce que pour montrer que nous sommes là, que nous voulons progresser et que nous voulons plus de joueurs , souligne Aidan Godin.

Il dit être très fier d’apporter à l’équipe un peu de l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est incroyable

Un autre membre de l’équipe, Eric Payne, a vécu à l’Île-du-Prince-Édouard pendant des années où il a appuyé la création d’un programme de parahockey avant de déménager au Nouveau-Brunswick.

Eric Payne a perdu une jambe à la suite d’un accident en motocyclette.

Étant amputé au-dessus du genou, je pensais que je ne pourrais jamais rejouer au hockey. Mais ils m’ont mis sur une luge, j’avais des bâtons et une rondelle et je me suis demandé ce que je peux faire de plus puisque je joue au hockey , explique Eric Payne.

Les autres provinces représentées au championnat sont le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

C’est énorme. Être capable de former cette équipe de haute performance et d’aller jouer au niveau national, c’est incroyable , affirme Eric Payne.

Les athlètes doivent financer eux-mêmes leur participation, y compris le déplacement et l’hébergement. Aidan Godin doit aussi payer ses déplacements de Charlottetown à Moncton pour les séances d’entraînement.

Le rêve d’une équipe entièrement insulaire

Aidan Godin et Eric Payne ont de grands espoirs au sujet du championnat.

J’aimerais gagner une médaille au championnat national. Je crois que je serai nerveux avant les parties. Je crois que tout ira bien dès mon arrivée. Vous êtes là pour faire ce que vous aimez avec des gens que vous aimez. C’est le plaisir de jouer , affirme Aidan Godin.

C'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs de parahockey, estime Eric Payne. Photo : Radio-Canada

Nous avons du talent dans cette équipe, nous allons nous tailler une place et on se souviendra de nous , prédit Eric Payne. J’ai déjà hâte à l’année prochaine après cela.

Les deux para-athlètes souhaitent voir un jour une équipe entièrement insulaire se rendre au championnat canadien.

Si nous pouvons avoir plus de joueurs, je crois que nous pouvons le faire et peut-être même faire en sorte qu’Équipe Nouveau-Brunswick en ait pour son argent , conclut Aidan Godin.

D’après un reportage de Sheehan Desjardins