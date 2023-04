Une femme de Dartmouth en N.-É. fait des vagues dans le monde du surf

La femme de Darmouth surf depuis plus d'une décennie. Sa première leçon était à l’école de surf East Coast à la plage deLawrencetown en Nouvelle-Écosse.

Claire Parsons raconte qu'elle a traversé des épreuves il y a cinq ans et que le surf lui a permis de lâcher prise et de faire face aux défis de la vie.

Ça peut vraiment vous aider avec votre santé mentale , dit-elle. Ça permet de vous déconnecter de ce qui se passe, et vous pouvez en quelque sorte vous concentrer uniquement sur les vagues.

Claire Parsons s'est récemment classé troisième aux championnats CANAM de longboard à Tofino, en Colombie-Britannique. Photo : Gracieuseté de Jill Salter

En 2006, Michelle Richards, originaire du Cap-Breton a représenté le Canada dans la même compétition.

Les choses étaient très différentes dans le monde du surf à l'époque.

Michelle Richards raconte qu'il n'y avait pas de catégorie de surf longboard féminin et elle dû surfer dans les catégories masculines, à la fois pour se qualifier pour Équipe Canada et aux championnats du monde.

Ses expériences, ainsi qu'une conférence sur le sport inclusif à laquelle elle a assisté, l'ont amenée à créer un programme de mentorat pour accompagner les femmes qui font du surf en Nouvelle-Écosse, il y a environ 15 ans.

Cela a créé un espace sûr où les femmes peuvent communiquer et s’appuyer entre elles en faisant du surf en Nouvelle-Écosse , confie-t-elle.

Depuis, elle a également aidé à créer des programmes de surf pour les Noirs et les Autochtones de la province.

Michelle Richards vit au Cap-Breton et elle tente depuis des années de rendre le surf plus inclusif en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Adam Colline

Michelle Richards et Claire Parsons ont travaillé ensemble et elles disent que le surf devient de plus en plus inclusif dans la province.

En tant que surfeur canadien d'origine asiatique, parfois c’est difficile de voir un reflet de moi-même dans le surf, mais les temps changent , admet Claire Parsons.

À l'approche des championnats du monde, elle a le soutien de la communauté du surf de la Nouvelle-Écosse derrière elle.

Le directeur de Surf Canada, Dom Domic, soutient que l'organisation était ravie que Claire Parsons se dirige vers les championnats.

De son côté, l’athlète de Dartmouth attend avec impatience la compétition. Je suis vraiment contente de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire sur une planche de surf!