Des rues fermées et des autobus déviés pour le second Whiteout à Winnipeg

Des sections de la rue Donald et de l’avenue Graham seront fermées et des lignes d’autobus seront déviées pour accommoder une seconde fête de rue Whiteout lundi soir. Les Jets de Winnipeg disputeront à 20 h 30 leur deuxième match à domicile dans le cadre de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ( LNH) .

La rue Donald sera fermée entre les avenues Ellice et St Mary à partir de 9 h le lundi 24 avril jusqu’à 7 h le mardi 25 avril. L’avenue Graham sera quant à elle fermée entre les rues Hargrave et Smith entre 17 h 30 lundi et 1 h mardi.

Il est recommandé aux automobilistes de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination et d’utiliser des itinéraires alternatifs comme les rues Main et Osborne.

Des mises à jour au sujet des fermetures de voies et une carte interactive  (Nouvelle fenêtre) sont disponibles sur le site de la Ville de Winnipeg.

Transport en commun affecté

Les autobus de la Winnipeg Transit ne passeront pas sur l'avenue Graham, entre les rues Kennedy et Smith, de 17 h 30 lundi jusqu’à environ une heure après la fin du match. Aucun arrêt ne sera effectué sur ce segment.

Les passagers qui souhaitent prendre les autobus concernés doivent se rendre aux arrêts situés aux intersections de l’avenue Graham et de la rue Vaughan ou de l’avenue Graham et de la rue Fort.

Pendant les déviations, la zone d'embarquement de Winnipeg Transit Plus située à l'intersection de la rue Donald et de l'avenue Graham sera temporairement déplacée sur l'avenue Portage, à côté de l'hôtel Radisson.

La zone d'embarquement de Winnipeg Transit Plus de la Bibliothèque du Millénaire sera, pour sa part, temporairement déplacée vers le quartier général du Service de la police de Winnipeg et celle de City Place Winnipeg sera déplacée vers la rue Hargrave du côté nord de l'avenue St Mary.

Il est possible d’obtenir plus d’informations sur les changements d'itinéraires et d'horaires sur le site web de la Winnipeg Transit  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 311.

La Bibliothèque du Millénaire fermera ses portes à 17 h lundi.

Le coup d’envoi du match opposant les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Las Vegas sera donné à 20 h 30 . Pour l’instant, les Golden Knights mènent avec deux victoires en trois matchs.