Twitter fait volte-face et accorde le crochet bleu à certaines vedettes… même mortes

La liste s’est allongée au courant de la fin de semaine, avec le compte du Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais aussi celui de l’auteur de Coraline, Neil Gaiman, entre autres.

Pour les curieux et curieuses, je ne suis pas abonné à Twitter Blue. Je n'ai donné mon numéro de téléphone à personne , a tweeté l'auteur Neil Gaiman dimanche après-midi.

La journaliste spécialisée en technologie Kara Swisher a également reçu le même traitement. Elle avait déclaré dans un gazouillis quelques jours plus tôt ne pas avoir besoin de crochet bleu pour fournir du contenu de qualité sur la plateforme.

Comment repérer les comptes authentiques 1- Vérifiez si le nom d’utilisateur du compte est crédible. 2- Regardez si le nombre de personnes abonnées au profil semble juste. 3- Jetez un coup d'œil aux derniers gazouillis du compte afin de déceler des indices sur son authenticité.

Les comptes de plusieurs personnalités mortes, dont les acteurs Paul Walker et Chadwick Boseman, le joueur de basketball Kobe Bryant, le chef et animateur Anthony Bourdain, ont aussi retrouvé leur crochet bleu la fin de semaine dernière.

Selon le quotidien britannique The Guardian, presque l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs célèbres ayant plus de 1 million de personnes abonnées ont recouvré leur sceau au cours de la fin de semaine.

Des chiffres en deçà des attentes

La décision d’Elon Musk de réserver le crochet d’authentification aux utilisateurs et utilisatrices de Twitter Blue suscite l’indignation sur le réseau social, notamment en raison des risques liés à la désinformation.

L’animateur Guy A. Lepage a notamment annoncé jeudi son retrait de la plateforme.

Pour l’ensemble de ces comptes, un seul et même message apparaît sur le crochet bleu : Ce compte est vérifié, car il est abonné à Twitter Blue et son numéro de téléphone a été vérifié.

Il semble qu’au lieu d’encourager les gens à s’abonner au service payant de Twitter, cette mesure crée l’effet contraire : selon le quotidien britannique The Guardian, qui cite des données publiques, moins de 500 des quelque 400 000 personnes qui détenaient un compte vérifié gratuit ont décidé de payer pour accéder à Twitter Blue, et presque autant de personnes ont annulé leur abonnement.

Il en coûte 8,75 $ par mois pour souscrire un abonnement payant au service Twitter Blue. Certains critères d'admissibilité sont toujours nécessaires pour faire partie du lot : afficher son nom et sa photo de profil, avoir un compte depuis plus de 90 jours et ne montrer aucun signe frauduleux ou trompeur.