Le projet d’agrandissement de l’Hôpital d’Amos se précise et franchit une nouvelle étape

Le ministre de la Santé Christian Dubé et la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais ont annoncé lundi que l’on procède à l’élaboration du dossier d’affaires du projet.

Québec prévoit investir 146 millions de dollars dans l’agrandissement et la modernisation des unités d’urgence de soins intensifs.

Les capacités des deux unités seront rehaussées pour passer de 7 à 12 civières à l’urgence et de 4 à 6 lits aux soins intensifs.

L’agrandissement et la modernisation de l’Hôpital d’Amos auront une forte incidence positive sur la population, mais aussi sur les conditions de travail de notre personnel de santé. Avec les équipements modernes qui sont prévus, nous pourrons mieux intervenir et plus efficacement , affirme le ministre Dubé dans un communiqué.

Le projet d'agrandissement sur la table à dessin depuis plusieurs années vise à combler certaines lacunes, comme le manque d'espace et de civières. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un tout nouveau pavillon sera construit à l’avant de l’hôpital et en grande partie sur le stationnement des usagers.

La construction du nouveau bloc opératoire ne fait pas partie de cette phase du projet, mais l’agrandissement sera conçu pour l’ajout d’un second étage à cette fin.