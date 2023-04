Des voix s’élèvent pour revoir l’emplacement du pavillon de médecine vétérinaire de l’UQAR

Selon la mouture actuelle du projet, ce nouveau pavillon sera annexé à l'aile K du bâtiment principal. Sa réalisation demandera de couper 12 arbres matures et réduira considérablement l'un des espaces verts de l' UQAR situé au sud du campus.

Croquis montrant l'emplacement du nouveau pavillon et la relocalisation des voies d'accès à l'UQAR. leur construction entraînera la perte d'une douzaine d'arbres et d'un espace vert. Photo : Radio-Canada et UQAR

Selon le professeur en écologie forestière Luc Sirois – qui est également membre du Comité d'appui à la politique environnementale (CAPE) de l' UQAR – l'administration de l'université fait erreur en choisissant cette localisation et en condamnant des arbres et des espaces verts, ce qui va à l'encontre des principes de base du développement durable, dit-il.

« Actuellement on fait un développement comme si on ignorait les recommandations que la science nous fait depuis des décennies. […] Je trouve que c’est une posture assez difficile à défendre pour une université. » — Une citation de Luc Sirois, professeur en écologie forestière à l'UQAR

Selon M. Sirois, l' UQAR doit reconsidérer l'emplacement choisi pour des raisons de conservation de la qualité du campus, mais également de cohérence avec la mission de l’université . Il ajoute que l'université se doit de donner l'exemple en matière de développement régional et de transition environnementale.

Des arbres et une portion de cet espace vert qui se trouvent devant les locaux de l'Institut des sciences de la mer (ISMER) seront retranchés pour faire place au nouveau pavillon de médecine vétérinaire. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Se battre pour préserver les arbres, encore

Mardi, des étudiants et des professeurs se sont réunis sous les arbres qui sont voués à disparaître pour faire place au pavillon de médecine vétérinaire. Ils souhaitent que l' UQAR considère de préserver cet espace.

On ne parle pas de refaire le plan du bâtiment au complet, mais peut-être de repenser sa localisation, peut-être sa forme aussi parce que ça va être une nouveauté au complet, alors pourquoi pas la réfléchir déjà d’une façon qui va satisfaire la communauté? , a suggéré Andra Florea, une étudiante à la maîtrise en océanographie.

Les étudiants espèrent que l'UQAR reviendra sur sa position de sacrifier un espace vert pour faire place au pavillon de de médecine vétérinaire. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Mme Florea déplore que les étudiants aient encore à faire des revendications pour sauver des arbres sur le campus, comme ce fut le cas au printemps 2022. On aimerait ça que le message passe et reste dans les oreilles de l’ UQAR , dit-elle.

Une consultation sur le futur pavillon de médecine avait été organisée par l' UQAR en février, mais elle a été mal publicisée, estime l'étudiant en biologie Mathieu Renaud, qui est également membre du Comité des étudiants de Rimouski pour l'environnement (CEDRE). Seulement quelques étudiants s'y sont présentés, alors que cet enjeu est primordial, argue-t-il.

« Le problème avec la coupe d’espaces verts, c’est qu’une fois qu’on empiète sur un espace vert, on ne le retrouve jamais. Ils ne vont jamais enlever un bâtiment pour rajouter un espace vert. » — Une citation de Mathieu Renaud, étudiant en biologie et membre du CEDRE

Des étudiants et professeurs ont tenu un rassemblement, mardi midi, dans l'espace vert qui est menacé de disparaître à l'UQAR. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

C’est un peu ironique , dit pour sa part la professeure en sociologie de l'environnement, Nathalie Lewis. La médecine vétérinaire, la médecine, c’est pour notre santé et aujourd’hui, on ne pense plus juste dans une boîte, on pense dans une boîte élargie. Notre santé globale, c’est aussi nos arbres, c’est aussi notre milieu, c’est aussi notre environnement , fait-elle valoir, en ajoutant qu'une réflexion avec toute la communauté universitaire s'impose, puisque de telles décisions ont un impact sur plusieurs décennies.

Une pétition pour demander à l'UQAR de reconsidérer les plans de son futur pavillon de médecine vétérinaire a été lancée vendredi dernier. Près de 400 personnes l'ont signée depuis.

D'autres emplacements ont déjà été considérés, dit l'UQAR

Le vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration de l'UQAR, Benoît Desbiens, affirme toutefois que son organisation ne changera pas l'emplacement du projet, qui est suffisamment avancé pour dire qu’il est bien réfléchi , dit-il. Maintenant, on est à voir ce qu’on peut faire pour l’améliorer.

M. Desbiens précise que l'espace vert qui sera sacrifié a une superficie de 1350 m2, soit l'équivalent d'environ un cinquième de terrain de soccer. Une douzaine d'arbres seront coupés, mais une cinquantaine d'autres seront d'ailleurs plantés ailleurs, indique-t-il.

« Ce choix-là, […] on est tous d’accord que c’est pas l’idéal, mais par contre avec le projet qu’on va faire, avec la plantation qu’on ajoute avec les améliorations qu’on va faire, on pense que ce projet-là est quand même très intéressant. » — Une citation de Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration de l'UQAR

M. Desbiens explique que plusieurs autres emplacements ont été envisagés : le stationnement du centre sportif (qui aurait enlevé quelque 80 cases de stationnement), le grand terrain gazonné adjacent à la 2e rue (sur lequel l' UQAR projette d'aménager un terrain de soccer) et un autre terrain situé près des résidences étudiantes au sud-est de l'université (où l'UQAR prévoit construire sa nouvelle résidence étudiante).

L'endroit choisi pour la construction du nouveau pavillon, qui sera accessible de l'intérieur depuis le bâtiment principal, s'est alors imposé, dit-il.

Le vice-recteur ajoute que dans le cadre de ce projet, des cases de stationnements seront éliminées sur l'allée des Ursulines et qu'un système sera installé dans le nouveau bâtiment afin de réduire l'utilisation du mazout. Il se dit ouvert à discuter avec la communauté universitaire pour la suite des choses.