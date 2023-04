Possible de boire de l’alcool sur les plages de Vancouver cet été?

Les sept plages proposées pour l’été 2023 sont Jericho, Trout Lake, Kitsilano, Locarno, New Brighton, Spanish Banks et Second Beach dans le parc Stanley.

Des critères comme la présence de sauveteurs, de patrouilles d’agents de police, d’installations comme des toilettes et des vestiaires ont été pris en compte pour le choix des plages.

La plage d’English Bay et Third Beach, dans le parc Stanley, ne font pas partie de la liste pour le projet pilote. Ces parcs sont régulièrement confrontés à des problèmes d'application de la loi liés à des rassemblements non autorisés, à la consommation d'alcool et de drogues et à des comportements indésirables de la part des foules [selon les gardes forestiers et la police de Vancouver] , peut-on lire dans un document qui sera présenté aux commissaires des parcs lundi soir.

Si le projet pilote va de l’avant, il sera possible de consommer de l’alcool sur les plages sélectionnées entre 11 h et 21 h, du 1er juin au 4 septembre.

En 2018, la vente d'alcool avait aussi été permise aux casse-croûtes des plages English Bay et Kitsilano.

Lors des saisons estivales de 2021 et de 2022, les produits alcoolisés avaient aussi été permis temporairement dans une vingtaine de parcs de la métropole.

Les élus de la Commission des parcs de Vancouver se pencheront également lundi soir sur la possibilité d'étendre cette permission à près d’une cinquantaine de parcs de la ville de façon permanente, dans certains toute l’année, et dans d’autres pour l’été seulement.