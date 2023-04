Un 16e roman pour Marie Laberge

Le courage : c’est ce que Marie Laberge répond lorsqu’on lui demande quelle est la plus belle des vertus. L’audace semble d’ailleurs avoir été le moteur de l’écriture de son prochain roman, Dix jours.

C’est quelque chose d’unique dans ma vie, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait et que je ne voulais pas faire. Il y a comme une victoire de l’avoir fait, mais il y a une grande découverte de moi à travers ça, de ma capacité à écrire autrement , a-t-elle affirmé à l’antenne du Téléjournal avec Patrice Roy, le vendredi 21 avril.

Si l’intrigue de ce nouvel ouvrage reste pour l’instant mystérieuse, l’autrice a indiqué que le manuscrit avait eu l’aval de ses trois premières lectrices, les mêmes depuis près de 40 ans, et avait été remis dans les mains de son éditrice.

Humaine avant tout

Chose certaine, Marie Laberge est toujours animée par un besoin quasi-viscéral d’aller fouiller au fond de la nature humaine, dans ce qu’elle a de noble ou pas. L’écrivaine n’a pas peur de plonger dans la souffrance de ses personnages, bien qu’elle ne se décrive pas elle-même comme une personne particulièrement triste ou tourmentée.

« Pour moi, d’atteindre quelqu’un, de soulever quelque chose qui grondait dans cette personne-là sans qu’elle puisse auparavant le nommer, c’est la plus grande chance au monde. C’est tout ce qui m’intéresse. » — Une citation de Marie Laberge

Son roman Gabrielle s’est récemment hissé au 5e rang du palmarès des meilleurs romans québécois selon un sondage de la firme Léger réalisé en 2021. Or, un certain vent de snobisme de la part du milieu littéraire semble ne jamais avoir connu de véritable accalmie, malgré la parution de 20 pièces de théâtre et de 15 romans.

Les thèses d’université sur mon œuvre, ils le feront quand je serai morte s’ils veulent pas le faire maintenant. De toute façon, pour qui on peut se prendre? On va tous mourir. Je ne suis pas une grande penseuse, je suis un être humain et c’est bien correct pour moi.

Marie Laberge s’intéresse tout particulièrement aux réalités des femmes. Sa trilogie Le goût du bonheur, écrite dans la foulée du dépit suivant le référendum de 1995, fait d’ailleurs la belle part aux personnages de Gabrielle et d’Adélaïde. Son dernier roman, Contrecoup, paru en 2021, aborde quant à lui le choc vécu par l’entourage de trois victimes de féminicides.

Bien que la majorité de son lectorat soit composé de femmes, l’écrivaine n’écrit pour aucun public cible. Je connais bien des hommes qui ont lu mes livres et qui ne se sont pas trouvés rejetés, ou éloignés, ou non concernés , souligne-t-elle.

À 72 ans, Marie Laberge pense que l’appel irrésistible des mots n’est pas près de cesser.