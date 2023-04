Les clients de Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean se partageront 18 M$ en ristournes

Les membres des caisses Desjardins de la région se partageront 18 millions de dollars en ristournes individuelles et collectives pour l’année 2022.

La coopérative compte 233 000 membres répartis dans 12 caisses au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les ristournes seront versées aux clients et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu.

Les caisses Desjardins de la région constituent une véritable force motrice qui contribue d’une manière incomparable au mieux-être économique et social des personnes, des entreprises et des organismes évoluant à la grandeur du Saguenay—Lac-Saint-Jean , a signifié le directeur des communications, Patrice Vachon.

Il signale qu’au cours de la dernière année, les résultats des caisses régionales ont permis de verser plus de 2,4 millions de dollars en dons, en commandites et via les Fonds d’aide au développement du milieu, dont de nombreux organismes bénéficient.

Le Mouvement Desjardins a aussi accompagné plusieurs entreprises à prendre le virage vert et en réduisant leur empreinte sur l’environnement.

Les caisses Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean continuent d’accorder une très grande priorité à la jeunesse. Cette priorité se traduit entre autres par la remise de 260 000 $ en bourses d’études aux étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire , conclut Patrice Vachon.