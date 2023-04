6 surdoses surviennent le même jour à cause d’une drogue mélangée avec un opioïde à Le Pas

Je suis rentré à la maison hier soir [samedi] et ma fille m'a téléphoné pour me dire que mon fils était à l'hôpital à cause d'une potentielle surdose , déclare Joseph Fourre.

Son fils, Harlan Fourre, a été placé sous assistance respiratoire à l'hôpital de Le Pas. Lorsque son état s'est stabilisé, il a été transporté au Centre régional de santé de Brandon, où il se trouve à présent.

Originaire de Winnipeg, M. Fourre déclare que sa famille est dévastée par la situation. Il dit ressentir de la colère à l’encontre des personnes qui vendent des drogues mélangées pouvant nuire à la vie des gens.

Mon fils n'est pas un toxicomane , précise-t-il. Il ajoute que les consommateurs de drogues pour des besoins récréatifs sont pris entre deux feux par l'avidité et la manipulation des drogues qui existent, et cela doit cesser .

Dans un communiqué de presse publié dimanche, la GRC note avoir été informée samedi soir de la présence de quatre hommes inconscients dans un établissement de l'avenue Fischer, à Le Pas.

D’après la police, les ambulanciers ont administré de la naloxone aux hommes et ont réussi à en réanimer trois d'entre eux. Par la suite, ils ont été emmenés à l'hôpital pour être soignés.

Malheureusement, le cœur de mon fils ne battait plus à ce moment-là… ça leur a pris environ 45 minutes pour que son cœur recommence à battre , témoigne Joseph Fourre.

La GRC précise que les hommes avaient consommé une drogue illégale, possiblement de l'ecstasy, qui aurait été mélangée avec un opioïde.

Les policiers notent que deux autres surdoses ont eu lieu dans le même établissement quelques heures plus tard, toujours à cause de cette drogue.

De ce fait, la GRC met en garde le public sur cette drogue dangereuse qui a été répandue à Le Pas. Elle pense qu’il s’agit d'une poudre violette semblable à des cristaux qui pourrait contenir du fentanyl.

J'espère que la personne responsable sera attrapée et que justice soit rendue à Harlan, parce qu’il n'a pas demandé ce qu'il lui est arrivé. Il voulait juste s'amuser un peu , partage Joseph Fourre.

Quoi qu'il arrive, je veux qu'on se souvienne de lui comme d'un très bon garçon qui aimait la vie, qui aimait les Jets de Winnipeg et qui aimait sa communauté , lance-t-il.

Il souligne que les médecins disent qu'il est probable que son fils ait subi des dommages irréparables au cerveau à la suite de la surdose et qu'il pourrait rester dans un état végétatif.

Joseph Fourre ajoute qu'il attend que la décision des médecins sur les prochaines étapes, après un examen d'imagerie par résonance magnétique prévu lundi.

Avec les informations de Özten Shebahkeget