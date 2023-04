L’Île du quilleur reprendra vie

L’Île du quilleur, à La Baie, passe aux mains de Yanick Arseneault, homme d’affaires et participant à l’émission Transmission impossible, diffusée sur la chaîne Historia.

Le salon de quilles, dont la toiture s’est effondrée il y a un an, sera rebaptisé l’Île extrême du quilleur, ce qui se veut un clin d’œil à l’entreprise Extrême auto classic car, détenue par Yanick Arseneault.

Je suis un passionné, un artiste et j’aime tout ce qui se rapporte à l’histoire. J’aime les voitures anciennes, j’aime les pièces de collection. Je suis passionné par cette époque qui va de 1920 à 1980 , a expliqué le nouvel acquéreur, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Yanick Arseneault, sa conjointe et leur fils restaurent des véhicules à neuf et les revendent partout au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

L’idée d’acheter un salon de quilles allait de soi pour lui puisque l’entreprise avait besoin d’une plus grande bâtisse pour y implanter sa salle de montre. Les amateurs de quilles pourront continuer de pratiquer leur loisir favori puisque huit allées seront conservées.

Le nouveau commerce s’étalera sur 15 850 pieds carrés.

Une partie du toit de l'Île du quilleur s'est effondrée en mars 2022. Photo : Facebook

Je me suis dit que ce serait parfait pour les rassemblements de voitures anciennes, de motos et de motoneiges.

Des modifications seront apportées au bâtiment, qui sera repeint. L’intérieur prendra des airs rétro, avec un look des années 1950. Le propriétaire entend s’inspirer de l’ère de la performance, alors que les manufacturiers voulaient fabriquer des voitures puissantes. On appelle cette époque la période du Muscle Car.

L’investissement se situe dans les sept chiffres, confirme Yannick Arseneault. Un musée sera aussi ouvert et accessible au public.

Yannick Arseneault a pour idole Joseph-Armand Bombardier. Ce n’est donc pas un hasard si l’Île extrême du quilleur abritera aussi un relais de motoneige. Un service de restauration sera aussi offert.

Le nouveau commerce devrait ouvrir ses portes à la fin de l’été.

Avec Frédéric Tremblay