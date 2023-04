La pêche à la crevette 2023 s’amorce au Nouveau-Brunswick

De plus en plus de crevettiers au Nouveau-Brunswick entreprennent leur pêche ces jours-ci, et ils espèrent connaître une bonne saison malgré plusieurs défis.

Un équipage de Lamèque a été le premier à se lancer et d’autres font de même lundi, indique le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne.

On a un bateau qui est parti la semaine dernière. Il arrive à quai ce matin ou dans la journée. [...] Et les autres vont partir. Au moment où on se parle, il y a certains bateaux qui partent. Dans le courant de la semaine, le reste de la flottille va prendre la mer en souhaitant connaître une saison positive 2023 meilleure que 2022 , indique Jean Lanteigne au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

La pêche à la crevette sera-t-elle rentable?

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a réduit les quotas de crevettes ces dernières années. La baisse est de 8 % cette année, souligne M. Lanteigne. À ce défi s'ajoute celui du coût élevé du carburant.

Dans le cas des crevettiers, ce sont de gros bateaux qui travaillent avec des chaluts. Ça consomme beaucoup d’essence, beaucoup de fuel. C’est une dépense très importante. L’an dernier, il y en a qui ont dépensé jusqu’à 400 000 $ en coût d’essence , explique Jean Lanteigne.

Les pêcheurs affrontent aussi une forte concurrence dans le monde et ils ont perdu un marché important.

Il y a énormément de choix, de types de crevettes, de grosseurs de crevettes, de la crevette d’élevage à la crevette sauvage. Dans les dernières années, on a une compétition importante qui vient de la crevette de l’Oregon qui est entrée sur le marché du Royaume-Uni. On avait accès de façon assez importante, nous, au Royaume-Uni, mais on a perdu ce marché-là complètement , déplore Jean Lanteigne.

Les pêcheurs de crevettes espèrent une meilleure saison qu'en 2022, affirme Jean Lanteigne, directeur général de la FRAPP. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le prix proposé aux pêcheurs diminue aussi.

En termes de prix, la pandémie, la perte du marché du Royaume-Uni, la diminution de l'évaluation de la livre sterling, ça fait que nos prix ont diminué. On était en moyenne à peu près à 2 $ la livre, et là on est aux alentours de 1,30 $. Ça vient affecter beaucoup la rentabilité de nos entreprises de pêche à la crevette , précise Jean Lanteigne.

Les pêcheurs espèrent que le prix offert augmente un peu et que leurs dépenses de fonctionnement diminuent pour rentabiliser la pêche, selon M. Lanteigne. S’ils peuvent capturer leur quota rapidement, cela réduit leurs dépenses.

La pêche à la crevette sera-t-elle bonne cette année? (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

L’industrie redoute aussi des facteurs environnementaux qui nuisent au stock de crevettes.

Pêches et Océans nous dit qu’il y a une diminution qui s’explique avec la prédation du sébaste et avec les changements climatiques, avec des conditions de courant au fond de l’eau où la température augmente et le taux de reproduction de la crevette n’est pas stable , indique Jean Lanteigne.

Les crevettiers espèrent que le MPO leur permettra de pêcher le sébaste dès 2024 pour réduire cette prédation et améliorer leur rentabilité en pêchant ces deux espèces, ajoute Jean Lanteigne.

Avec les renseignements de l’émission La matinale