Droits de la personne : une femme transgenre porte plainte contre la police de London

Clara Sorrenti demande au corps policier de London de modifier sa gestion des dossiers, ses procédures et ses politiques pour accommoder les personnes transgenres.

Elle propose notamment le port de caméras d'intervention lors de leurs interactions avec des membres de la communauté transgenre.

Clara Sorrenti souhaite également que tous les policiers suivent une formation obligatoire sur les droits de la personne qui porterait notamment sur les interactions avec les personnes trans.

La police de London n'en fait pas assez pour résoudre les problèmes systémiques qui ont conduit à l'événement de l'an dernier qui m'a laissé dans une importante détresse émotionnelle et mentale , affirme Mme Sorrenti.

Clara Sorrenti, 29 ans, mieux connue sous l’avatar Keffals, a été victime d'une alerte malveillante (connue sous l'expression swatting en anglais), en août 2022.

Dans une déclaration déposée auprès du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario le 10 avril, Clara Sorrenti réclame 75 000 $ en dommages et intérêts pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi et 50 000 $ supplémentaires pour perte de revenu et autres dommages spéciaux subis en raison du swatting en 2022.

Clara Sorrenti souhaite que la police de London ait une meilleure compréhension des enjeux qui touchent les personnes transgenres. Photo : capture d'écran de YouTube

Elle affirme qu’elle a été arrêtée sous la menace d'une arme puis menottée, et que les policiers ont fouillé son appartement pendant huit heures après que quelqu'un ait utilisé son nom et son adresse pour envoyer des menaces aux conseillers municipaux de London.

La police a également reçu des informations selon lesquelles elle aurait avoué un meurtre, explique Clara Sorrenti.

La personne qui a lancé ces menaces aurait fait référence au nom de naissance de Mme Sorrenti, qu'elle dit avoir changé il y a plus de dix ans.

Elle dit avoir elle-même contacté la police de London cinq mois avant que ses agents ne frappent à sa porte pour signaler sa crainte de devenir une victime de l'alerte malveillante.

La police de London a refusé de commenter l'affaire dimanche.

Il n'y a tout simplement aucune excuse pour que les dossiers de la police de London contiennent l'ancien nom et l'ancien genre de Mme Sorrenti. Elle a eu de multiples interactions avec eux avant les événements en question pour demander une protection contre les risques auxquels elle était confrontée en raison de son travail important , affirme son avocat, Me Justin W. Anisman.

Il est préoccupant que [les policiers] semblent avoir ignoré ses préoccupations, n'ont pas mis à jour ses dossiers ou pris des notes appropriées qui auraient pu la protéger , ajoute-t-il.

L'ancien chef de la police de London, Steve Williams, a reconnu que les dossiers du corps policier n'avaient pas été mis à jour pour inclure son nom actuel.

Depuis, la police de London a élaboré une nouvelle politique concernant les personnes trans  (Nouvelle fenêtre) .

La politique sur la fouille et la détention des personnes transgenres obligent les agents à être sensibles aux droits de la personne, aux questions de confidentialité et à désigner les individus par leurs pronoms choisis.

Un événement traumatisant

Clara Sorrenti a quitté le Canada en raison du harcèlement et des menaces qu'elle a reçus après avoir rendu public son histoire et, par conséquent, n'a pas été en mesure de diffuser et d'interagir avec ses abonnés depuis des mois, dit-elle.

Elle affirme que la situation a été traumatisante et qu'elle est encore sous le choc, et ce, des mois après les événements.

C'est incroyablement difficile pour moi de faire confiance aux forces de l'ordre et il est très difficile pour moi de me sentir en sécurité dans ma propre maison après ce qui s'est passé , indique Clara Sorrenti.

Elle et son avocat souhaiten collaborer avec la direction de la police de London pour parler de ses expériences et des lacunes des politiques afin qu'ils puissent trouver ensemble un moyen de les améliorer et de veiller au sentiment de sécurité de tout le monde.

Je sais qu'à moins que quelque chose ne change, les chances que cette situation arrive à un autre membre de la communauté sont assez élevées , estime Mme Sorrenti.

Avec les informations de CBC News