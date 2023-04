Tourisme LGBTQ+ : inclusivité et sécurité, essentielles pour la stratégie de Thunder Bay

Ontario's Superior Country et Tourisme Thunder Bay ont annoncé la semaine dernière les résultats d'une étude pour élaborer une nouvelle stratégie touristique visant à faire de la région une destination plus accueillante et plus recherchée par les membres de la communauté LGBTQ+ .

Il s'agit d'un moyen d'améliorer notre réputation de destination inclusive, ce qui est non seulement la bonne chose à faire d'un point de vue éthique, mais aussi une bonne chose pour les affaires , affirme Paul Pepe, directeur de Tourisme Thunder Bay.

Paul Pepe a indiqué que l'enquête mettait également en évidence une correspondance parfaite entre les intérêts touristiques de la communauté LGBTQ+ et ceux du Nord-Ouest.

Lorsque nous examinons les principaux éléments recherchés pour le tourisme LGBTQ+ , nous constatons qu'ils recherchent des activités de plein air, des sentiers, la nature, la gastronomie, des festivals, des sites historiques, des activités nautiques et des plages. Le Nord-Ouest de l'Ontario offre tout cela , indique-t-il.

Des besoins d'aventures et de sécurité

Selon la Chambre de commerce 2SLGBTQI+ du Canada (CGLCC), de plus en plus de marchés touristiques s'efforcent d'obtenir l'accréditation de leur organisation et d'élaborer leurs propres stratégies en matière de tourisme LGBTQ+ .

Nous devons nous assurer que nos entreprises et nos attractions disposent de la formation nécessaire pour accueillir les membres de la communauté en visite, c'est un élément essentiel, et ensuite, dans nos propres documents de marketing, veiller à ce que la communauté LGBTQ+ soit représentée , affirme Dan Bevilacqua, directeur général de Ontario’s Superior Country.

Ontario's Superior Country et Tourisme Thunder Bay ont fait des sondages en Ontario, au Manitoba et dans certaines parties du Minnesota pour élaborer leur nouvelle stratégie de tourisme LGBTQ+ .

Dan Bevilacqua explique que 40 % des personnes interrogées venaient du sud de l'Ontario, tandis qu'environ 35 % étaient originaires du Nord de la province.

Dan Bevilacqua est le directeur général de l'organisme Superior Country, un organisme de tourisme de la région nord du lac Supérieur. Photo : Superior Country

Il est très clair que le facteur numéro un de la communauté LGBTQ+ dans le choix d'une destination est la sûreté et la sécurité. Je m'attends donc à ce que l'on mette l'accent sur cette formation et ces ressources , indique-t-il.

Un marché lucratif

La CGLCC a évalué le marché canadien du tourisme LGBTQ+ à plus de 12 milliards de dollars par an.

Cette chambre de commerce aide également des organismes comme Ontario's Superior Country et Tourisme Thunder Bay à élaborer des stratégies par le biais de divers programmes, afin qu'elles puissent mieux exploiter ce marché.

Loren Christie, directeur du développement des affaires et des stratégies du CGLCC , explique que les voyageurs de la communauté LGBTQ+ dépensent en moyenne environ 1800 dollars par voyage, ce qui est plus élevé que la plupart des voyageurs.

C'est un bon groupe sur lequel se concentrer pour essayer d'attirer de nouveaux voyageurs dans la région. Nous avons de l'argent, nous voulons voyager, nous voulons aller quelque part. Encore une fois, tant que c'est un endroit où nous nous sentons en sécurité et inclus, ce qui est l'élément clé de tout cela, c'est un marché qui pourrait mener à beaucoup de choses , affirme M. Christie.

Loren Christie est directeur du développement des affaires et des stratégies de la Chambre de commerce 2SLGBTQI+ du Canada. Photo : Gracieuseté de Loren Christie

Dans le Nord-Ouest de l'Ontario, M. Christie indique qu'il est tout à fait logique d'élaborer une stratégie pour attirer ces voyageurs.

Tous les membres de notre communauté ne veulent pas seulement se rendre dans les hauts lieux et aller aux célébrations de la fierté à Toronto ou à Montréal. Les gens veulent vivre des expériences en plein air, ils veulent partir à l'aventure, faire de la randonnée, de la pêche, du camping , affirme-t-il.

Notre communauté n'est pas différente du reste des voyageurs, si ce n'est qu'ils veulent aller dans un endroit sûr. Je pense donc que c'est une bonne chose que les gens prennent le temps de présenter toutes les merveilleuses choses que l'on trouve dans le Nord , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Olivia Levesque de CBC.