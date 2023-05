Partager ses employés pour contrer la pénurie de main-d’œuvre en tourisme

C'est ce que souhaite instaurer le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) en créant une plateforme numérique de partage de main-d'œuvre.

C’est un outil technologique pour partager les ressources humaines entre entreprises, aussi bien pour les entreprises saisonnières […] que pour les entreprises annuelles qui ont des besoins ponctuels plus soutenus et des périodes plus calmes , explique le directeur général du CQRHT , Xavier Gret.

Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises sont appelées à collaborer entre elles en partageant leurs employés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Avec cette nouvelle plateforme, une entreprise de chiens de traîneaux pourrait ainsi être jumelée avec un hôtel, par exemple, afin de collaborer à offrir du travail à l'année à un employé et favoriser la transition entre ses deux emplois en basse saison.

Quand il y a une baisse d'achalandage et qu'on voit que la saison se termine […] mais qu'on a besoin de nos employés à peu près deux jours/semaine […] c'est la possibilité de les partager avec d'autres entreprises afin de faire travailler les employés par exemple cinq jours/semaine , précise M. Gret.

« Ça permet d’avoir une rétention et de garder en emploi le plus longtemps possible les employés. » — Une citation de Xavier Gret, directeur général du CQRHT

Le projet, pour lequel Québec a octroyé 1,1 million de dollars dans son dernier budget, est déjà en implantation dans 27 entreprises réparties dans quatre régions de la province, soit Lanaudière, la Montérégie, l'Outaouais et Québec.

Les modalités de la nouvelle plateforme doivent toutefois être mises au point afin que cet outil favorise la collaboration, mais n'exacerbe pas les problèmes de main-d'œuvre de certaines entreprises.

L’idée c’est de mettre en place des politiques anti-maraudage afin d’éviter de se voler des employés. C’est un peu la crainte des entreprises de dire : “oui je prête mon employé, mais est-ce que je vais le revoir?”

On ignore à quel moment la plateforme sera implantée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, mais elles ne sont pas loin dans notre radar , dit M. Gret. Le CQRHT souhaite que cet outil soit accessible à tous à la fin de l'année 2024.

Encore beaucoup de postes vacants au Bas-Saint-Laurent

En attendant, au Bas-Saint-Laurent, le manque de personnel est toujours criant dans les entreprises touristiques.

Ça ne s’améliore pas et c’est une situation qui est quand même très difficile pour nos entreprises , explique le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque.

« Le taux de postes vacants au Bas-Saint-Laurent, tous secteurs confondus, est de 4,7 %, et à partir de 3 % on considère qu’on est en pénurie de main-d'œuvre. […] Si on compare avec le secteur qui est plus relié au tourisme, en hébergement, le taux est de 8,8 %. » — Une citation de Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

La plateforme de partage de main-d'œuvre est une avenue intéressante pour combler les besoins des entreprises, selon M. Lévesque, mais elle n'est pas la seule. L'accueil de travailleurs internationaux et l'embauche de personnel à temps partiel font aussi partie des solutions, estime-t-il.

Les entreprises n’ont pas eu le choix de s’adapter. Avant, on préférait avoir une personne qui allait faire 35, 40 heures [par semaine]. Pour ce même 40 heures-là, maintenant on va peut-être avoir 2, 3 personnes , affirme M. Lévesque.

L'embauche de personnel en cuisine est particulièrement difficile, selon Mme Lortie. (Photo d'archives) Photo : iStock

Cela amène certains défis dans les horaires et la gestion, mais c'est plus facile à gérer que le manque de personnel , affirme la vice-présidente de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Joana Lortie.

Pour répondre à ses besoins, son entreprise accueillera d'ailleurs 40 travailleurs étrangers cet été, ce qui représente 18 % de l'ensemble du personnel de l'hôtel.

Il faut vraiment être original et trouver d'autres solutions , dit-elle.

Dans son dernier budget, Québec a également annoncé un programme de 10,5 millions de dollars afin d'aider les demandeurs d'asile à se trouver un emploi dans certains secteurs ciblés, dont le tourisme. De passage à Rimouski vendredi dernier, le ministre du Travail, Jean Boulet a affirmé que son gouvernement les accompagnera pour s'assurer qu'ils puissent travailler dans les meilleurs délais possibles . Les demandeurs d'asile devront cependant obtenir un permis de travail auprès du gouvernement canadien avant de pouvoir bénéficier de ce programme.