Malgré les tensions, Mona Fortier a toujours bon espoir de parvenir à une entente

En cette sixième journée de grève pour 155 000 fonctionnaires fédéraux, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, répète qu'elle a toujours bon espoir d’en venir à une entente « bonne et équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les Canadiens ».

Mona Fortier se dit prête à faire des compromis. C'est ça des négociations , souligne-t-elle.

Il y a des enjeux qui continuent. Il va y avoir des pressions. Je pense qu’on est à la bonne place. Il [ne] reste qu’à savoir comment on va arriver à la fin , a-t-elle dit au micro de l’émission Les matins d’ici.

La dernière fin de semaine a été marquée par des tensions entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le gouvernement de Justin Trudeau. Le syndicat a parlé d'un manque de respect et d’un manque de volonté , en plus d'interpeller directement M. Trudeau et Mme Fortier en leur disant déniaisez-vous! .

Le président national de l’Alliance de la fonction publique du Canada (APFC), Chris Aylward, est accompagné des vice-présidents de l’AFPC Sharon DeSousa et Alex Silas, lors d’une conférence de presse sur l’état des négociations avec le Conseil du Trésor. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Sans revenir une fois de plus sur les propos tenus à son égard. Mona Fortier et son équipe de négociations tiennent à mettre nos efforts à la table .

Il y a des hauts et des bas, il y a des tactiques, mais je veux que les citoyens soient confiants qu’on fait tous les efforts nécessaires pour en venir à une entente .

À propos de ces tensions exposées sur la place publique, le professeur de droit et de gestion à l’Université d'Ottawa, Gilles Levasseur, estime que cela pourrait galvaniser les syndiqués.

Ça leur donne une motivation de faire du piquetage, de se mobiliser. Si on sait que le conflit va se résoudre rapidement, c'est difficile de déplacer les gens. Souvent, c'est un élément motivateur de blâmer l'autre , a-t-il partagé, lui aussi en entrevue à la radio.

Le professeur à l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur croit que, si Justin Trudeau intervient, ce ne sera pas pour négocier directement à la table, mais plutôt pour donner son aval sur certains détails précis des négociations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une semaine critique

M. Levasseur est d'avis que les prochains jours seront très importants. Selon lui, la prochaine semaine sera critique .