La méthode de calcul des pétrolières sous-estimerait largement les GES, dit une étude

Le volume des émissions de gaz à effet de serre issus des sables bitumineux est beaucoup plus important qu’on ne le pense, selon une étude des chercheurs du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique.

L'étude, publiée dans le journal scientifique PNAS Nexus (Nouvelle fenêtre) (en anglais), estime que ces émissions seraient 65 % plus élevées que ce que rapportent les pétrolières.

Nous avons constaté que (les émissions) de CO2 sont plus élevées que celles déclarées dans le cadre du programme de déclaration des gaz à effet de serre , dit la chercheuse Sumi Wren.

Les chercheurs du ministère ont pu tirer cette conclusion en utilisant des outils de mesure d’émissions de GES différents de ceux des pétrolières. Ils ont notamment utilisé des résultats d'analyses d’échantillons atmosphériques pris par avion, jumelés à des données satellitaires et historiques.

En 2018, 30 vols au-dessus de la zone d'extraction des sables bitumineux ont prélevé des échantillons atmosphériques afin de calculer le ratio entre les oxydes d’azote et le dioxyde de carbone. Ce ratio correspond à celui obtenu à partir de données similaires, en 2013.

Ils ont ensuite fait une estimation des émissions de dioxyde d'azote entre 2005 et 2020 en intégrant dans leurs calculs les données satellitaires et celles déclarées par les pétrolières à l' OCDE .

En se basant sur leur modélisation, l'équipe a pu calculer la quantité de dioxyde de carbone libérée au fil des ans. Selon eux, les pétrolières relâchent dans l’atmosphère près de 31 millions de tonnes de CO2 de plus par an que ce qui est déclaré. La marge d'erreur étant de 8 millions de tonnes, l'écart entre ce qui a été mesuré par l'industrie et le calcul des chercheurs se situe entre 23 et 39 millions de tonnes de CO2.

L'écart est assez important pour qu’il faille en comprendre les raisons , dit la chercheuse Sumi Wren.

Les différentes méthodes de calcul n'arrivent pas au même résultat

L'industrie pétrolière estime généralement ses émissions de GES en utilisant une approche dite ascendante , c'est-à-dire qui quantifie les émissions en calculant la quantité de carburant utilisé, de l'extraction jusqu'à la livraison du pétrole brut aux raffineries.

Cette méthode est considérée comme étant fiable et précise, mais manque certaines des émissions produites, dit un autre chercheur d'Environnement Canada et coauteur de l'étude, John Liggio.

Lorsque la méthode de calcul dite descendante est utilisée, à savoir celle fondée sur la modélisation des émissions et des absorptions de GES calculées à l’aide de mesures des concentrations de gaz atmosphériques , le volume des émissions est toujours plus élevé que celui calculé par la méthode ascendante.

Il faudrait commencer à utiliser l'échantillonnage aérien dans la méthode ascendante , dit John Liggio

Mark Cameron de l'Alliance nouvelles voies, un groupe qui rassemble six producteurs de pétrole provenant des sables bitumineux, critique les résultats de l’étude.

Nous mettons fortement en garde contre l'interprétation de cette étude qui suggère que l'échantillonnage aérien est une meilleure méthode pour estimer les émissions , dit Mark Cameron.

Selon Sumi Wren, il faut plus de recherches sur les méthodes d'évaluation des émissions de GES .