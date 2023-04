Une Estrienne remporte les grands honneurs à la Super Expo-sciences

L'élève de cinquième secondaire au Salésien a remporté le Premier Prix Hydro-Québec grâce à son projet Vert Houlo 2 Wh. La jeune femme de 17 ans remporte donc une bourse de 1500 $, un trophée et un voyage à la Baie-James.

En plus d'avoir reçu la plus haute note des juges, Mariane Angers a également gagné la médaille d'or du Réseau Technoscience dans la catégorie senior. Cette distinction lui a permis de mettre la main sur une deuxième bourse d'une valeur de 700 $.

Mariane a aussi reçu la bourse de la relève scientifique associée au Prix du réseau de l'Université du Québec.

Elle représentera donc le Québec à l'Expo-sciences pancanadienne, qui aura lieu à Edmonton du 14 au 19 mai, en compagnie de neuf autres lauréats, dont l'élève de quatrième secondaire à l'école Alexander-Galt, Mateo Jarquin.

Ce dernier a remporté la médaille de bronze du Réseau Technoscience dans la catégorie senior et une bourse de 300 $ pour son projet Need a Hand With That?, en plus de repartir avec le prix Jeune innovateur de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ).

Olivier Spertini, Xavier Beaucher et Madrik Labine sont d'autres représentants de la région qui ont remporté un prix lors de la Super Expo-sciences.