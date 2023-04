Une saison record pour les bateaux de croisière à La Baie

La société de développement économique qui chapeaute les activités du tourisme maritime est prête à accueillir 82 navires au cours de sa 16e saison. Le premier, l’Ocean Explorer, mouillera dans les eaux de Saguenay jeudi le 4 mai.

Cette année sera marquée par une saison élargie, ce qui représente l’occasion de battre de nouveaux records et de poursuivre le positionnement de Saguenay comme destination de calibre mondial. Nous sommes extrêmement enthousiastes de dévoiler une programmation ambitieuse et de haut niveau. Nous amorçons un important virage vers l’élargissement de notre haute saison pour accueillir plus de visites en été a déclaré Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay, par voie de communiqué.

Pour la période estivale, une vingtaine de bateaux accosteront au port d’escale d’ici le 1er septembre. Il s’agit d’une hausse de 150 %.

Promotion Saguenay s’attend donc à une augmentation des retombées économiques générées par le tourisme de la mer. Environ 140 000 personnes devraient faire une halte dans la région.

« En ajoutant la période estivale à notre offre d’escales, nous poursuivons notre croissance et nous pourrons bénéficier des retombées économiques sur une plus longue période, et ce, pour une plus grande variété d’activités. » — Une citation de Priscilla Nemey, directrice générale, Promotion Saguenay

Les passagers et membres de l’équipage du Silver Shadow feront escale à Saguenay le 3 novembre pour clore la saison 2023.

Promotion Saguenay précise que parmi les 82 navires attendus, 14 en seront à leur première visite dans la région. Pendant la saison, le 500e navire sera accueilli, de même que le 500 000e passager.