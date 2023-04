Le clan Dubois est issu d’une famille montréalaise composée de neuf frères et d’une sœur. Ils ont fait la loi dans le quartier Saint-Henri des années 1950 aux années 1980.

L’organisation criminelle, qui a déjà compté près de 200 membres, baignait dans plusieurs activités illicites : trafic de drogue, prostitution, prêts usuraires, trafic d’armes…

Durant les années 1970 à Montréal, le clan Dubois est la deuxième organisation criminelle en importance derrière la famille Cotroni qui dirige la mafia.

Donald Lavoie a été homme de main de la famille Dubois durant une dizaine d’années. Il demeure aujourd’hui l’un des plus grands tueurs à gages que le pays ait connu. Il a avoué avoir lui-même commis 15 meurtres et avoir été impliqué dans un total de 27 meurtres pour lesquels il a témoigné.

En 1982, alors que des membres du clan Dubois participent à une réception, Donald Lavoie capte une conversation et comprend que Claude Dubois, son patron, complote pour le faire assassiner. Il se cache alors dans la chute à linge d’un grand hôtel de la rue Sherbrooke à Montréal pour éviter ceux qui le pourchassent.

Il se tourne ensuite contre le clan Dubois et devient informateur pour les policiers qui, en retour, lui offrent leur protection. C’est pour Donald Lavoie que le Programme de protection des témoins voit le jour.

Le 11 mai 1983, à l’émission The Fifth Estate, la CBC diffuse une entrevue avec le témoin repenti  (Nouvelle fenêtre) .

Si Donald Lavoie s’est lui-même incriminé dans 27 assassinats, il a permis aux policiers montréalais d’élucider 76 meurtres liés à la pègre montréalaise.

« Depuis qu’il est devenu délateur, Lavoie est protégé 24 heures sur 24. Récemment, on lui a fourni une nouvelle identité. Il a changé d’apparence, s’est remarié et a même donné des cours à des policiers sur le comportement des truands. »

L’utilisation de témoin délateur est un moyen important pour infiltrer le milieu criminel, mais cette méthode d’enquête est remise en question par plusieurs experts qui doutent de son efficacité.

Le 5 mars 1985, l’émission Contrechamp animée par Anne-Marie Dussault présente elle aussi une entrevue avec Donald Lavoie. Le délateur apparaît désormais dans l’ombre, car son apparence physique a été changée pour sa protection.

Le journaliste Claude Gervais dévoile quelques extraits de cette entrevue dans un reportage où il s’intéresse aux témoins délateurs, un phénomène qui à cette époque, prend de plus en plus d’ampleur.

Donald Lavoie est devenu délateur pour sauver sa vie, mais également par vengeance. L’ex-criminel affirme vivre sur du temps emprunté.

Dans le reportage de Claude Gervais, l’avocat torontois Edward Greenspan met en doute la crédibilité des délateurs pour des raisons morales.

Donald Lavoie ne sera jamais condamné pour les meurtres qu’il a commis. Il fera de la prison huit ans pour braquage de banque.

« Ils ne sont pas crédibles et plus ils sont payés, plus ils mentent. »