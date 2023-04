Des jeunes LGBTQ+ au Cap-Breton affirment que l’intimidation est en hausse

Un étudiant transgenre du Cap-Breton dit qu'il est constamment victime d'intimidation et sa situation n'est pas isolée. Seelie Romard est un adolescent transgenre de 17 ans qui fréquente l'école secondaire Riverview. Il dit qu'il y a eu plusieurs cas où il a été insulté et même agressé par un autre élève pendant les récréations.

Il avait toujours un crayon pour me poignarder en plein milieu du dos , témoigne Seelie Romard. Et puis il s'enfuyait vers ses amis en riant.

Il raconte qu'il s'est également fait renverser du lait sur la tête.

Alors, je suis finalement allé au bureau et je suis rentré chez moi pour prendre une douche parce que je ne voulais pas sentir le lait caillé toute la journée.

Pas de données spécifiques

Dans un communiqué, le Centre régional d'éducation du Cap-Breton-Victoria explique qu'il ne dispose pas de données spécifiques sur les incidents d'intimidation ciblant les étudiants LGBTQ+ . Il ne peut donc pas préciser si les incidents sont en augmentation.

Madonna Doucette, qui travaille pour le Youth Project, un groupe de défense des droits LGBTQ+ , fait des présentations dans les écoles du Cap-Breton depuis 13 ans pour promouvoir la tolérance et l'acceptation de la communauté.

Madonna Doucette est directrice du projet jeunesse Youth Project au Cap-Breton. Photo : Facebook/Madonna Doucette

Elle dit qu'au cours de la dernière année, elle et son personnel ont été témoins d'un comportement plus agressif de la part des étudiants lors des séminaires qu'elle organise.

Cette année, certains de mes entraîneurs se sont fait dire par des élèves que leur père aurait dû les battre parce qu'ils sont trans , confie Madonna Doucette. Et ils ont dit ça lors d'une de nos présentations devant tous les autres étudiants.

Madonna Doucette croit malgré tout que le Centre régional d'éducation du Cap-Breton-Victoria fait du bon travail pour tenter de mettre fin à l'intimidation dans les écoles.

L'une des façons dont le centre le fait est par le biais de programmes de sensibilisation, comme celui de Madonna Doucette.

Les étudiants et le personnel sont soutenus par notre équipe de diversité et d'équité, qui est composée de coordonnateurs de programmes et de consultants ainsi que de travailleurs de soutien aux étudiants , explique le centre d'éducation dans un communiqué.

La sécurité et le bien-être des élèves sont notre priorité absolue.

L'école secondaire Riverview est située à Coxheath, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Mais cette intimidation de la communauté LGBTQ+ au Cap-Breton ne se passe pas seulement dans les écoles, mais aussi en ligne.

Leigh Evans, qui s'identifie comme non binaire et utilise le pronom iel, a lancé un nouveau groupe Facebook appelé Cape Breton enby & trans queers.

Iel dit avoir commencé à cause de la montée de l'intolérance et des commentaires méchants et des blagues vus sur les pages Facebook du Cap-Breton à propos de la communauté LGBTQ+ .

Moi-même et plusieurs amis avons vu beaucoup de haine et juste de la phobie queer en général être affichés sur différents groupes du Cap-Breton, et ça empire de plus en plus , croit Leigh Evans.

Le soutien pour combattre l’intimidation

Je pense que l'éducation et la communication sont importantes , dit Lisa Romard, la mère de Seelie. Ouvrez votre esprit au fait qu'il y a des gens qui sont différents de vous, et c'est OK.

Seelie Romard dit avoir voulu s'exprimer pour faire savoir aux autres qui pourraient vivre une situation similaire qu'ils ne sont pas seuls.

Il dit aussi que les choses s'améliorent pour lui.

Je me sentais très mal au début, mais finalement j'ai en quelque sorte réalisé que si je continuais à le laisser m'atteindre, je ne serais probablement pas assis ici en ce moment.