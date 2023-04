La Nouvelle-Écosse aide enfin au financement des traitements contre l’infertilité

En février 2022, le fils de Véronique LeClair, Samuel, âgé de seulement 6 jours, meurt à cause d'une malformation génétique. Pour avoir un bébé en bonne santé, elle a dû faire des recherches génétiques sur ses embryons et devrait avoir la fécondation in vitro (FIV) d'ici quelques semaines. Un processus long et coûteux pour elle et son mari.