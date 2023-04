Les Mooseheads explosent en 2e période et accèdent aux demi-finales

Les Mooseheads de Halifax ont marqué quatre buts consécutifs entre les derniers moments de première période et la toute fin du deuxième vingt, et ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue de hockey junior majeur du Québec grâce à une victoire de 7-3, dimanche après-midi, face aux Wildcats de Moncton.

Après avoir perdu le premier match de la série devant leurs partisans, les Mooseheads ont gagné les quatre parties suivantes, et ils ont rejoint les Remparts de Québec, le Phoenix de Sherbrooke et les Olympiques de Gatineau dans le carré d'as.

Une série de buts

Les Mooseheads accusaient un recul de 2-1 lorsque Attilio Biasca a touché la cible à 18:32 du premier engagement pour égaler le score.

Jordan Dumais a brisé cette égalité à 10:06 de la deuxième période avant que Zachary L'Heureux, à 19:12, et Evan Boucher, à 19:40 ne donnent aux Mooseheads une avance de trois buts après 40 minutes de jeu.

Mathieu Cataford avait ouvert la marque en faveur des Mooseheads tôt en première période, mais les Wildcats ont riposté avec des buts de Maxim Barbashev et de Trent Ballentyne avant la fin de l'engagement.

Gabe Smith a réussi l'autre but des Wildcats, à 7:58 de la troisième période.

Les Mooseheads ont mis fin aux derniers espoirs des visiteurs lorsque Josh Lawrence et Dumais ont marqué dans un filet désert au cours des deux dernières minutes de la troisième période.

Dumais a mené l'attaque des vainqueurs avec deux buts et deux aides.

Dans la défaite, le gardien Jacob Steinman a bloqué 30 tirs tandis que Mathis Rousseau n'a fait face qu'à 20 rondelles.

Contre Sherbrooke

Le carré d'as en est un de qualité, les quatre équipes qualifiées aux demi-finales ayant toutes gagné au moins 49 parties et accumulé au moins 105 points en saison régulière.

Les Mooseheads (50-11-7 - 107 points) ont terminé la saison au deuxième rang du classement général de la LHJMQ, deux points derrière les Remparts (53-12-3 - 109 points) et deux points devant le Phoenix (50-13-5 -105 points) et les Olympiques (49-12-7 -105 points).

En demi-finale, les Mooseheads affronteront le Phoenix et seront les hôtes des deux premiers matchs, les 29 et 30 avril. Le Phoenix jouera les deux matchs suivants à domicile, les 2 et 4 mai.

Dans l'autre série, les Remparts seront les hôtes des Olympiques les 28 et 30 avril, au Centre Vidéotron. Les Olympiques accueilleront ensuite les Remparts les 2 et 3 mai pour les troisième et quatrième matchs.

Si des septièmes parties sont nécessaires, elles auront lieu le 9 mai à Québec et à Halifax.