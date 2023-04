Un mystérieux contrat avec McKinsey au ministère de l’Économie du Québec

C’était vraiment un dossier dont le gouvernement ne voulait pas qu’on parle , raconte l'ex-présidente du SPGQ , Line Lamarre qui a formulé des critiques, en 2021, qui sont vite remontées au bureau du premier ministre .

Deux contrats très semblables

Le 8 juillet 2021, le sous-ministre au ministère de l'Économie du Québec David Bahan signe un contrat avec McKinsey dont le mandat est d’effectuer la revue des initiatives gouvernementales développées pour stimuler la croissance économique du Québec au cours des prochaines années .

Il est aussi demandé au cabinet-conseil une revue des pratiques suivies ailleurs dans le monde en pareille matière .

Au même moment, prend fin un mandat confié à la firme KPMG à qui le ministère avait demandé, cinq mois plus tôt, de déterminer les objectifs visés par les efforts de relance post-pandémie, et, entre autres, de recenser les tendances internationales dans les domaines ciblés .

Les deux mandats sont similaires et les points communs ne s'arrêtent pas là.

KPMG et McKinsey avaient participé au même appel d'offres, remporté par la première. KPMG avait soumissionné à un prix d'un 1 million de dollars, alors que McKinsey, candidate défaite, avait proposé 1,7 million de dollars.

Quelques mois plus tard, McKinsey avait toutefois obtenu un contrat de gré à gré, pour 1,75 million de dollars, pour réaliser le mandat comparable.

L’idée de demander à deux entreprises (ou même à plus de deux) des moyens de revitaliser l’économie du Québec ne me préoccupe pas trop , dit l'économiste indépendant Jean-Pierre Aubry. Ce qui me préoccupe le plus, c’est que ces deux contrats n’ont pas été octroyés en même temps , ajoute l'ancien associé du CIRANO et de la Banque du Canada.

L'économiste se demande si le ministère était insatisfait du travail réalisé par KPMG. Nous pouvons confirmer [...] que le travail a été achevé , nous dit la firme.

Quant à McKinsey, elle nous répond : Nous ne sommes pas en mesure de fournir de commentaires sur les processus gouvernementaux.

Interrogé sur les ressemblances entre les deux mandats, le porte-parole du ministère de l'Économie, Jean-Pierre d'Auteuil, nous répond que la portée du mandat accordé à McKinsey était beaucoup plus large que pour le mandat de KPMG, et sur un horizon de moyen terme .

« Comme il était nécessaire qu’une feuille de route soit établie à très brève échéance, le Ministère a octroyé de gré à gré le contrat à McKinsey & Compagnie Canada, après avoir obtenu l’autorisation du Conseil des ministres. » — Une citation de Jean-Pierre d'Auteuil, porte-parole du ministère de l'Économie du Québec.

Radio-Canada a comparé en détails les mandats confiés aux deux firmes :

Des informations gardées secrètes

Le contrat conclu avec McKinsey prévoyait que d'autres mandats pouvaient s'ajouter au premier, payé 1,75 million de dollars. Si le ministère confiait ces autres tâches à la firme, celle-ci pouvait obtenir jusqu'à un maximum de 4,9 millions de dollars.

Selon une source qui a eu connaissance du dossier au ministère de l'Économie, 4,752 M $ ont été versés, avant même que la firme ne se voie confier d'éventuels mandats supplémentaires.

Le ministère affirme que deux mandats additionnels ont été octroyés à la firme dans le cadre de ce contrat et visaient à approfondir certains éléments abordés dans le mandat initial : le premier portait sur les initiatives visant la main-d’œuvre et le second, sur la croissance des entreprises et les secteurs stratégiques .

Impossible de vérifier les dates de livraison de ces mandats additionnels. Les dates ont été masquées dans la réponse à une demande d'accès aux documents.

Un exemple, parmi d'autres, de dates caviardées dans le contrat rendu public. Photo : Radio-Canada

Pour justifier de garder secrètes ces dates, le ministère invoque l'article 23 de la Loi sur l'accès aux documents, relatif au secret industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical; l'article 24 relatif au risque d'entrave à une négociation; et les articles 54 et 56 relatifs à la protection des renseignements personnels.

Ce manque de transparence consterne le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) , qui rappelle que le fruit du travail de KPMG et McKinsey demeure lui aussi confidentiel.

« Le SPGQ est sidéré que ces rapports n'aient pas été rendus publics, puisqu'ils ont été produits avec de l'argent public. » — Une citation de Philippe Desjardins, conseiller aux communications, Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec

Le sous-ministre David Bahan parle à l'oreille du ministre Fitzgibbon, lors de l'étude d'un projet de loi, en février 2023. Photo : Radio-Canada / Assemblée nationale du Québec

Des courriels du sous-ministre à l'Économie David Bahan et de son conseiller stratégique, Jonathan Granger, obtenus par la Loi d'accès aux documents, révèlent que parmi les documents finaux produits par McKinsey pour le compte du ministère de l'Économie du Québec, il y avait des présentations PowerPoint.

Des fonctionnaires ignorés

Le SPGQ déplore de ne pas avoir été consulté avant que le contrat soit attribué de gré à gré à McKinsey. Il estime qu'il y a du personnel interne capable de faire ce travail de balisage et de comparaison des juridictions, que ce soit à l'Économie ou aux Relations internationales.

« McKinsey s’est retrouvé au-dessus des fonctionnaires, à tel point que les fonctionnaires n'avaient aucune idée de ce que McKinsey proposait. » — Une citation de Line Lamarre, ex-présidente du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec

Un grief a été déposé et il a fait l'objet d'un règlement confidentiel. Le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, indique qu'il a obtenu l'assurance du ministère qu' on devrait être consulté, à l’avenir .

Le syndicat a déjà qualifié la sous-traitance des activités gouvernementales de véritable fléau endémique , qui a coûté 3 milliards de dollars en 2019-2020, quand la masse salariale des fonctionnaires était de 1,9 milliard $.

« Si des professionnels à l'interne peuvent effectuer le travail requis, pour beaucoup moins cher, le SPGQ ne peut que dénoncer le recours à une firme externe pour réaliser ce travail. Le SPGQ n'est pas contre la sous-traitance, mais cet exemple s'apparente à de la sous-traitance abusive que nous jugeons condamnable. » — Une citation de Philippe Desjardins, conseiller aux communications du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec

Selon l'économiste indépendant Jean-Pierre Aubry, pour ce type de projet, le gouvernement aurait dû mettre à contribution ses fonctionnaires qui travaillaient de leur résidence , durant la pandémie.

« Plus tes propres hauts-fonctionnaires et fonctionnaires ne sont pas compétents et/ou disponibles pour faire ce type de recherches, plus tu cherches des experts à l’extérieur de ta boîte. » — Une citation de Jean-Pierre Aubry, économiste indépendant

Le risque de perte de compétence interne est souvent montré du doigt quand il est question de recourir à des firmes externes, comme McKinsey ou d'autres.

Cette crainte a été évoquée par des fonctionnaires du ministère de la Santé du Québec, qui a utilisé McKinsey pour préparer les campagnes de dépistages et de vaccination. On l'a aussi entendu chez Hydro-Québec, qui a eu recours à McKinsey pour prioriser ses réfections de barrages. Et des fonctionnaires fédéraux s'en sont aussi plaint.

En novembre 2022, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a publié le rapport annuel de gestion 2021-2022 de son ministère. Il y souligne le lancement de plusieurs stratégies visant à favoriser le développement économique du Québec, comme la Stratégie québécoise de l’aérospatiale et de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie.

On y trouve aussi la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium, inspirée, notamment, par une étude que l’industrie avait confiée à… McKinsey.