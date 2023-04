Les Oilers remportent leur quatrième match contre les Kings en prolongation

Zach Hyman a marqué le but gagnant en prolongation pour permettre aux Oilers de vaincre les Kings 5-4 et de niveler la série deux victoires de chaque côté.

Les Oilers ont surmonté un déficit de trois buts pour remporter le match.

Leon Draisaitl a marqué deux buts et récolté une aide, Connor McDavid et Evan Bouchard ont aussi récolté chacun trois points dans la victoire.

Domination des Kings en première

Pour un deuxième match consécutif, ce sont les Kings qui se sont inscrits les premiers au pointage. Gabriel Vilardi s’est emparé d’un retour de lancer de Kevin Fiala, qui effectuait un retour au jeu après avoir raté les neuf dernières parties des siens, et a déjoué Stuart Skinner.

Puis, pour la première fois de la série, les locaux se sont donné une avance de deux buts quand Viktor Arvidsson s’est facilement défait de Vincent Desharnais à la ligne bleue pour se présenter seul devant le gardien des Oilers, qu’il a battu d’un lancer précis entre les jambières.

Quelques instants après le deuxième but, les Kings ont bénéficié d’une supériorité numérique, la seule du premier engagement. Ils en ont profité pour ajouter un troisième but à leur avance, gracieuseté du capitaine Anze Kopitar, qui a déjoué Stuart Skinner d’une feinte savante, avant de pousser la rondelle dans le filet des Oilers, d’un tir du revers.

Les trois buts des Kings ont été marqués en huit minutes et 46 secondes.

Retour des Oilers en deuxième

Jack Campbell a amorcé la deuxième période devant la cage des Oilers et n’a pas été mis à l’épreuve avant la sixième minute de jeu.

À l’autre bout de la patinoire, les Oilers ont profité d’une supériorité numérique pour inscrire un premier but. Evan Bouchard, d’un lancer frappé de la ligne bleue, a battu Joonas Korpisalo du côté du gant pour redonner vie aux visiteurs.

Depuis le début de la série face aux Kings, l'entraîneur-chef des Oilers Jay Woodcroft avait résisté à la tentation d’envoyer Connor McDavid et Leon Draisaitl ensemble dans la mêlée à forces égales.

Après quelques présences ensemble en première période, on a revu les deux joueurs vedettes au sein d’un même trio, à l’occasion, lors du deuxième tiers. La formule a porté fruit, Leon Draisaitl a complété un jeu de McDavid et de Zach Hyman pour réduire l’avance des Kings à un seul but.

Avec 57 secondes à faire à la période, Kevin Fiala a été chassé pour avoir fait trébucher Leon Draisaitl. Celui-ci a profité de l’avantage d’un homme pour inscrire son deuxième du match, ramenant les deux équipes à la case départ avec 11 secondes à jouer. Il s’agissait d’un 20e lancer pour les Oilers lors du deuxième tiers.

Les Kings ont débuté la troisième période en lions. Matt Roy a déjoué Jack Campbell d’un tir du revers entre les jambières pour redonner les devants aux siens.

Tout en étant menaçants en attaque, les Kings n’ont rien donné aux Oilers en défense dans les 15 premières minutes, les limitant à un seul tir au but.

La combinaison McDavid-Draisaitl a encore permis aux Oilers de revenir dans le match, McDavid a préparé le but d'Evander Kane avec 3:02 à jouer, forçant les deux équipes à jouer en prolongation pour une troisième fois en quatre rencontres.

D'autres détails suivront