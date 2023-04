Quand les députés partent d’ici pour aller dans leur comté, c’est comme si, en plus d’avoir travaillé ici 30, 35, 40 heures, bien là, tu tombes dans le deuxième emploi pour aller travailler 30, 35, 40 heures, parce que la fonction de député, c’est sept jours sur sept, 24 heures sur 24, matin, midi, soir. Des activités le soir, des activités le matin, tu peux aller à un petit déjeuner, à un brunch, une soirée de Chevaliers de Colomb , a-t-elle énuméré en point de presse la semaine dernière, intarissable.

Une bonne dizaine de pages sont d’ailleurs consacrées au sujet, dans le rapport qu’elle a cosigné avec l’ancien député Martin Ouellet et le spécialiste en ressources humaines, Jérôme Côté.

Avant, on laissait un message au bureau de comté, il y avait toujours la possibilité que le personnel puisse répondre. Maintenant, les gens envoient des messages sur Messenger, passent des commentaires, envoient des messages sur Twitter, LinkedIn et tous les médias sociaux qui existent… je vous dis! de renchérir l’ancienne élue.

Le Comité consultatif indépendant sur la révision de l’indemnité annuelle des membres de l’Assemblée nationale a rendu public son rapport mercredi dernier. Il recommande de faire passer l'indemnité annuelle de base des élus de 101 561 $ à 131 766 $. En tenant compte de l’allocation de dépenses à laquelle ils ont tous droit, les députés toucheraient ainsi 169 950 $ par année.

Il ne fait aucun doute que la vaste majorité des députés travaillent fort et que plusieurs d’entre eux pourraient gagner de meilleurs salaires dans le secteur privé. En plus de participer aux multiples travaux parlementaires à Québec, les députés doivent aussi être actifs dans leur circonscription et au sein de leur parti. C’est sans parler de la pression qu’ils subissent de la part des citoyens et des électeurs, leurs actions étant constamment scrutées à la loupe.

L’ancienne ministre Lise Thériault a longuement décrit les nombreuses exigences auxquelles sont aujourd’hui soumis les députés. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Un problème bien connu

Le souci, c’est qu’on sait déjà tout ça depuis longtemps. De leur propre aveu, les membres de l’actuel comité se sont en bonne partie inspirés de travaux réalisés en 2013. À l’époque, un autre comité, présidé celui-là par l’ancienne juge à la Cour suprême, Claire L’Heureux-Dubé, s’était penché sur l’ensemble des conditions de travail des élus. La plupart de ses recommandations n’ont jamais été adoptées. À l’époque, le comité avait lui-même appuyé ses travaux sur des rapports précédents, qui n’avaient souvent – eux aussi – pas eu de suites.

Il faut reconnaître que les exigences de la fonction de député augmentent au fil du temps. Pour bien exercer ses tâches, celui-ci doit avoir une connaissance large d’un État toujours plus complexe. [...] Le député est constamment sur la ligne de feu et subit une pression que ses prédécesseurs connaissaient peu , écrivait-on… il y a déjà 10 ans.

Bref, si les rapports se multiplient sans que leurs recommandations ne soient jamais vraiment adoptées, ce n’est pas faute d’avoir suffisamment documenté la tâche des députés ni d’avoir eu l’occasion de comparer leur charge de travail à celle liée à d’autres fonctions.

Le problème, on s’en doute, est essentiellement politique. Aucun élu, alors qu’il est en poste, n’ose aller au front pour réclamer pour lui-même un meilleur salaire. Ils sont aussi rares à vouloir faire, auprès de leurs électeurs, la pédagogie de leur travail et des raisons qui justifieraient la nécessité d’un réajustement salarial.

Chacun son tour de rôle

S’ajoutent ensuite les intérêts politiques de chacun. En 2013, la Coalition avenir Québec avait dénoncé les conclusions du rapport L’Heureux-Dubé le jour même de sa présentation. Oubliez ça! Vraiment, je pense que c’est totalement déplacé , s’était insurgée la députée Nathalie Roy, devenue depuis présidente de l’Assemblée nationale. Elle faisait référence au contexte de compressions budgétaires auquel le Québec, en déficit, faisait face. Le hasard veut que le rapport déposé la semaine dernière arrive à un moment où le Québec est toujours en déficit. L’inflation et ses effets sur le portefeuille des Québécois ne facilitent rien non plus.

La CAQ étant maintenant solidement ancrée au pouvoir, c’est plutôt Québec solidaire qui a joué les trouble-fêtes cette année. Nous, on va tout faire, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour faire reculer la CAQ et le PLQ sur le sujet , a annoncé le leader parlementaire du parti, Alexandre Leduc, dans l’heure ayant suivi la présentation du plus récent rapport. Le parti préconise la mise en place d’un comité au mandat élargi et dont les recommandations seraient exécutoires, mais il est bien rare que l’Assemblée nationale accepte de placer entre les mains d’une autre instance un pouvoir qui lui appartient.

Le député de Québec solidaire Alexandre Leduc a fait savoir que son parti s'opposerait à l'adoption des recommandations formulées par le comité. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il faut dire que les députés des autres partis n’ont pas non plus semblé convaincus de la nécessité d’un rattrapage. Ce n'est pas une question que moi, personnellement, je me pose , a répondu le chef libéral Marc Tanguay, lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait qu’il gagnait assez cher. Je ne fais pas ça pour l’argent, je fais vraiment ça pour la mission, pour la cause , a pour sa part plaidé la députée caquiste, Marie-Louise Tardif. Par contre, j’ai 60 ans, je ne peux pas parler pour les jeunes.

En privé par contre, le discours est souvent tout autre, les députés ne manquant pas de souligner les nombreux allers-retours qu’ils doivent se farcir entre leur circonscription et la capitale, ou encore, le lourd prix que leur famille doit payer pour leur implication politique.

Un moment mal choisi

Ces difficultés inhérentes à l’exercice s’accompagnent cette année du difficile renouvellement des conventions collectives des employés de l’État. Le front commun syndical s’est d’ailleurs empressé de souligner que les élus méritaient de meilleurs salaires… à l’instar de leurs membres. Les travailleuses et les travailleurs des services publics, qui servent la population, sont en droit de s'attendre au même traitement , ont fait valoir par communiqué les dirigeants des grandes centrales syndicales.

Bref, on voit mal comment les députés pourraient se sortir à court terme de l’impasse qui perdure depuis déjà plusieurs décennies. Le comité actuel recommande que le rattrapage se fasse dès maintenant, d’un seul coup, ce qui rend la bouchée particulièrement grosse à avaler.