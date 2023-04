Airbnb : les locations illégales en baisse, les stratégies de contournement en hausse

Dans les jours qui ont suivi la tragédie, Québec avait promis de serrer la vis et de revoir la Loi sur l'hébergement touristique. L'entreprise Airbnb, elle, faisait son mea culpa, et promettait de supprimer elle-même de sa plateforme toutes les annonces pour une location à court terme ne comportant pas de numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ).

Les locations illégales en baisse, mais...

Les chiffres ne mentent pas : les locations de type Airbnb sont en baisse, notamment sur l'ile de Montréal.

Au début du mois de mars, on comptait sur l'île de Montréal environ 14 000 logements de type Airbnb à Montréal. De ce chiffre, il y avait à peu près 1000 logements qui avaient un numéro d'enregistrement , avance la porte-parole pour Tourisme Montréal, Aurélie de Blois. Depuis le 29 mars, on est tombé à environ 7000 logements sur l'île de Montréal, et le nombre d'entre eux avec des licences avait triplé.

« On va dans la bonne direction. On est optimistes, mais il est un peu tôt pour dresser le bilan. » — Une citation de Aurélie de Blois, porte-parole de Tourisme Montréal

Le nombre de locations illégales a diminué. On s'y attendait , dit Yannick Baumann, doctorant et expert en études de données critiques. Il doute néanmoins que la situation perdure si la province ne durcit pas encore son approche.

Sept victimes ont perdu la vie dans l’incendie qui a ravagé un immeuble patrimonial le 16 mars dans le Vieux-Montréal. Le 5 Avril 2023 2023/04/05 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ça pourrait être seulement une stratégie de relations publiques, et on pourrait rapidement revenir aux chiffres d'avant , soutient-il. On voit déjà une hausse des stratégies pour contourner la réglementation. On voit des annonces avec des numéros [d'enregistrement à la CITQ ] bidon. Des 123456, ou encore des 000000.

Une brève recherche sur la plateforme montre qu'en effet, plus de 120 logements sont affichés avec des numéros d'enregistrement visiblement factices. D'autres annonces utilisent des numéros trop longs, ou encore se partagent plusieurs fois la même identification.

Les stratégies du genre pullulent sur Airbnb, soutient le chercheur, d'autant plus que seule la location de moins de 31 jours est illégale dans la province.

Il faut en cela une réglementation avec du mordant, selon M. Baumann, qui rend responsables à la fois les propriétaires qui enfreignent la loi, et la plateforme Airbnb elle-même.

En ce moment, Airbnb n'est pas imputable des logements illégaux qui sont affichés sur sa plateforme , ajoute-t-il

C'était en mars, le représentant d’Airbnb au Canada sortait d'une rencontre avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Québec demandait à l'entreprise à retirer les annonces illégales de son site de location, une semaine après l'incendie meurtrier dans le Vieux-Montréal. Maintenant, on remarque que leur nombre a chuté. Cependant, des intervenants espèrent que la révision de la Loi sur l'hébergement touristique au Québec, prévue en juin, rendra le géant numérique imputable. Un reportage de Gabrielle Proulx.

De l'importance de faire appliquer les règlements

Marc-André Plante, directeur des affaires publiques pour la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) abonde dans le même sens. Il faut mettre en place des contraintes, de la surveillance, mais surtout des amendes envers les propriétaires, les locataires, mais aussi les plateformes qui diffusent l'offre d'hébergement , dit-il.

Québec a déjà promis de revoir la Loi sur l'hébergement touristique afin d'encadrer les nouvelles plateformes d'économie collaborative, comme Airbnb.

Il y a des mécanismes que les gens utilisent pour contourner l'esprit des règlements. On demande une loi, et des équipes pour la faire appliquer , ajoute-t-il.

« Il faut viser l'ensemble des acteurs de l'industrie pour mettre en place les règles et les faire appliquer. Il ne faut pas d'angle mort dans la législation québécoise. » — Une citation de Marc-André Plante, directeur des affaires publiques pour la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec

Yannick Baumann croit que Québec ne devrait pas hésiter à mettre à l'amende le géant américain, plutôt que de se contenter de traquer les propriétaires délinquants. [Les autorités] pourraient imposer à Airbnb des amendes allant de 10 000 à 100 000 $ par jour où une annonce illégale est en ligne , propose M. Baumann. Ce serait une bonne façon de responsabiliser la plateforme, de la rendre imputable.

En 2022, c'est environ 10 % des annonces sur Airbnb qui ont été pénalisée [par le gouvernement du Québec] , avance l'expert. Ça ne va pas convaincre les hôtes de ne pas afficher illégalement, surtout si les revenus sont plus importants que les amendes qui sont distribuées.

Crise du logement

Une réglementation musclée pourrait mettre en baume sur la pénurie de logements qui sévit dans la province, croit Yannick Baumann. Il ne faut pas oublier [qu'Airbnb] a un impact sur le parc locatif, dans le cadre d'une crise du logement qui perdure et qui s'empire , soutient-il.

Toutefois, Marc-André Plante croit que l'impact du retour de ces logements sur le marché locatif ne représenterait qu'une goûte d'eau dans l'océan. Il y a bien sûr quelques logements qui vont revenir, dit-il. Mais à notre avis, ce sont souvent des logements à plus de 1500 $, 2000 $ [par mois]. C'est donc une solution marginale considérant le besoin de stimuler l'offre partout au Québec.

Marc-André Plante, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) (archives). Photo : Capture d'écran

Qu'à cela ne tienne, M. Plante demande aux gouvernements provincial et municipal de faire preuve de leadership et de cesser de se relanc[er] la balle .

Il ne faut pas oublier qu'on est en basse saison en ce moment. Avec le retour du Grand-Prix, de la saison des grands événements [...] ça va prendre de la surveillance pour faire appliquer les lois. Il faut que les ressources soient prêtes , dit-il.

Avec des informations de Gabrielle Proulx