La communauté musulmane de Vancouver célèbre l’Aïd el-Fitr en grand

Le Club arabe de Vancouver a organisé le festival El Eid Farha ou l’Aïd est la joie pour souligner la fin du ramadan en famille, avec de la musique, des activités et des mets traditionnels.

Les célébrations ont débutées à 14 h avec plusieurs activités pour les enfants.

Les organisateurs ont voulu souligner la richesse de la communauté arabe de la région en mettant en valeur leurs traditions culturelles et culinaires.

Des desserts traditionnels sont offerts pour l'Aïd el-Fitr. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Les organisateurs précisent que des personnes de toutes origines sont les bienvenues au festival. C’est une excellente occasion d’apprendre sur la culture arabe et de célébrer la diversité de la Ville de Vancouver , affirme Osama El Bietar, un des organisateurs du festival.

Eva Kaadan, 17 ans et Juana Kaadan, 15 ans, sont originaires de Syrie et elles ont vécu aussi en Arabie Saoudite et à Montréal, avant d'emménager à Richmond.

Les soeurs Eva et Juana Kaadan sont heureuses de pouvoir célébrer leur culture à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Elles sont contentes de pouvoir participer à un événement culturel avec la communauté arabe, car cela leur permet de se sentir moins seules. Il n’y a pas beaucoup de personnes arabes à mon école, à Richmond.

L’aînée des sœurs, Eva, explique que le jeûne du ramadan leur permet de faire un exercice de contrôle de soi-même et de son corps.

C’est aussi excellent pour la santé , ajoute Eva, en riant, car même si on se dit toute la journée qu’on a très faim et qu’après le coucher du soleil, on va beaucoup manger, on finit par ne pas manger beaucoup .

Pour Amhed Yousef, originaire de l’Égypte, le festival est l’occasion parfaite de partager sa culture avec ses jumelles de 13 ans et son fils de 11 ans. Leur mère étant d’origine écossaise, la famille apprécie d’autant plus la richesse que toutes les cultures différentes peuvent apporter.

Lorsque j'ai déménagé à Maple Ridge, en 2010, j’étais le seul Égyptien que je connaissais qui y résidait. Maintenant, nous avons toute une communauté arabe, raconte Amhed Yousef.

« De tenir un large rassemblement comme celui-ci est l’exemple parfait qui démontre qu’il fait bon vivre au Canada et comment la communauté est accueillante. Même s’il y a de temps à autre de petits incidents d'islamophobie et de sentiments anti-arabes, le sentiment en communauté est habituellement bon. » — Une citation de Amhed Yousef

Fatima Al Qassas porte une tenue traditionnelle palestinienne. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Le Club arabe de Vancouver est constitué de plus de 1200 membres qui se rencontrent régulièrement pour prendre part à diverses activités comme des randonnées, de l’équitation, du kayak ou pour discuter de toute sorte de sujets.