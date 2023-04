Le Whiteout, une manne économique pour certains bars et restaurants de Winnipeg

Des propriétaires de bars et restaurants du centre-ville de Winnipeg affirment avoir réalisé de bonnes affaires à l’occasion du Whiteout de samedi tout en étant fiers d'être des témoins de la ferveur des partisans des Jets de Winnipeg.

Même si nous avons perdu... les gens étaient heureux d'être dehors , déclare le gérant adjoint du bar et restaurant sportif Underdogs, situé sur l'avenue Portage près de la rue Moray, Ryan Cox.

Il a mentionné que l'achalandage était deux fois plus élevé qu'un samedi ordinaire, forçant son établissement à refuser des clients.

Honnêtement, nous avons dû refuser du monde parce qu'il n'y avait plus de places assises dans le restaurant. Les gens restaient debout pour regarder le match , dit-il.

Pourtant, affirme-t-il, le restaurant s’est assuré avant l’événement d'avoir suffisamment d’employés qualifiés et de produits pour répondre à la demande.

Les gens ne voulaient pas simplement regarder et partir , constate-t-il.

Les responsables de la brasserie Lake of the Woods Brewing Company, située sur la rue Carlton à Winnipeg, ont également noté une hausse d’achalandage. Le barman Erik McCarthy a déclaré que la journée de samedi était probablement l'une des plus importantes que la brasserie ait connue depuis le début de l'année.

Le slogan « Go Jets Go » a beaucoup retenti samedi lors du match de l'équipe de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Selon M. McCarthy, les ventes ont triplé comparativement à une soirée typique de match des Jets.

J'ai adoré. C'était super occupé, ça m'a tenu en haleine. J'ai pu profiter du match, le regarder et le célébrer avec les gens , raconte-t-il.

Tout le bâtiment tremblait. Pas au sens propre, mais au sens figuré.

Les Golden Knights de Las Vegas l'ont emporté 5-4 à Winnipeg, samedi, prenant ainsi l'avance 2-1 dans la série contre les Jets.

Tous les commerçants ont désormais les yeux rivés sur le rendez-vous de lundi. Le barman Erik McCarthy a l’intention de se joindre probablement à la foule lorsque le match commencera lundi, et qu'il encouragerait également les Jets.

Si nous gagnons, nous pourrons organiser un autre Whiteout ici , s'enthousiasme-t-il.

Le propriétaire du restaurant hawaïen Poké Mono sur la rue Edmonton, Andy Wen, craignait, quant à lui, que certaines personnes évitent le centre-ville pendant les matchs des Jets. Mais il a remarqué tout le contraire, et il a maintenant hâte de vivre le prochain match des Jets.

En tant que Winnipégois, j'espère que les Jets gagneront autant de matchs que possible , souhaite M. Wen.

Avec les informations de Joannes Roberts