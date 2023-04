Une nouvelle technologie crée à Edmonton permet à des personnes d’avaler plus facilement

Une entreprise d’Edmonton spécialisée dans le domaine de la santé veut aider des Albertains qui ont de la difficulté à avaler à retrouver leur capacité de manger et de boire normalement.

Pour David Jamieson, la technologie proposée offre un soutien attendu. L’Edmontonien de 61 ans souffre de dysphagie depuis qu’il a été opéré pour traiter un cancer. Il explique qu’à la suite de son opération, il a cessé de manger en public et se nourrissait au moyen d’une diète composée essentiellement de liquides. Si un morceau de nourriture est trop gros, je m’étouffe , raconte-t-il.

Selon la présidente-directrice générale de l’entreprise True Angle, Jana Rieger, l’appareil appelé Mobili-T vise à aider les personnes comme David Jamieson à faire les exercices de réadaptation nécessaires au rétablissement de leur capacité à avaler.

L’idée lui est venue lorsqu’elle a accompagné un thérapeute qui oeuvrait à la réadaptation de patients ayant des difficultés à avaler à la suite d’une opération à la gorge.

La dysphagie est un problème extrêmement difficile du point de vue émotionnel et physique , explique-t-elle, au point où plusieurs personnes lui ont confié qu’ils auraient refusé leur opération s’ils en avaient compris les effets.

L’aide de la Fondation du cancer de l’Alberta

Grâce à une bourse de 200 000 $ obtenue de la Fondation du cancer de l’Alberta, Jana Rieger et son équipe ont développé Mobili-T, un appareil qui s’installe sous le menton et qui utilise différents capteurs pour évaluer l’activité de la gorge et de ses muscles.

Les capteurs notent la contraction des muscles et le temps pendant lequel cette contraction a lieu, explique Jana Rieger. L’appareil transmet ensuite les données à une application pour téléphone intelligent afin de montrer les résultats aux utilisateurs, qui peuvent ensuite les transmettre à leur médecin.

C’est ce que fait David Jamieson, qui dit trouver dans l’appareil une source de motivation pour maintenir le programme d’exercices nécessaire à sa réadaptation.

True Angle réalise actuellement des essais cliniques dans la province et travaille à obtenir l’approbation de Santé Canada.

Avec les informations d’Ishita Verma